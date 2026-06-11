Георги Вълчев: Само в диалог можем да вземем правилните решения за образованието

Само в открит диалог и с честно назоваване на проблемите можем да взимаме правилни решения за образователната система. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на предучилищното и училищното образование. В неговите рамки бяха представени приоритетните задачи пред новия екип на МОН и средствата за образование в бюджета, съобщават от пресцентъра на просветното ведомство.

„За правителството образованието е приоритет и това става ясно и от думите на премиера Румен Радев. Ще бъде направено всичко възможно да се продължат и надградят политиките за доходите на учителите", увери министър Вълчев. Той подчерта, че към момента всички национални програми се изпълняват и няма да се допусне спиране или блокиране по тях. Екипът в МОН е предложил на Министерството на финансите при изготвянето на бюджета да не се намаляват разходите за издръжка на институциите в образователната система. Заедно с това вече е факт увеличение на учителските заплати с 5% за 2026 г. и ще се търсят допълнителни възможности, въпреки тежкото финансово наследство, което получи настоящото правителство. „В последните седмици има много спекулации и е важно заедно да дадем яснота и предвидимост на системата. Защото само една спокойна система може да дава по-високи резултати и да постига целите, които заедно си поставяме", допълни проф. Вълчев.

Министърът подчерта, че всички предложения за промени в учебните програми, нормативната уредба и други ключови политики ще преминават през широко обществено и експертно обсъждане със социалните партньори.

Социалните партньори изразиха пред министър Вълчев и заместник-министъра с ресор средно образование д-р Таня Панчева готовност за сътрудничество и подкрепа при провеждане на политиките в сектора.

В заседанието участваха ръководители на национално представителните синдикални и работодателски организации в системата на предучилищното и училищното образование.