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Президентът Илияна Йотова: Бордът по туризъм е най-представителната организация в бранша

Христо Николов

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Снимка: Христо Николов

Много сдружения и асоциации се основаха през годините в България, но само някои оцеляха толкова дълго време. Националният борд по туризъм е най-представителната организация в този бранш, защото успя да създаде име на бранда "България". Това каза президентът на страната Илияна Йотова на тържество по повод 20-ата годишнина на борда. Тя получи почетен плакет по повод годишнината от председателя на управителния съвет на борда Красимир Гергов.

"Природа, чисти храни, екология - нашата страна е много малка, но е истинска съкровищница. Само да си представим колко периоди от историята на страната можем да представим - от древността през Средновековието и Възраждането до наши дни. Всеки, който е посетил страната ни е вече неин посланик, каза още в приветствието си Йотова.

"Имаме и много предизвикателства - например с пътната инфраструктура. Имаме толкова забележителности, а няма път до тях, или като завали дъжд, става непроходимо. Пожелавам на борда да продължи да помага на правителството е останалите власти", каза още Йотова.

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