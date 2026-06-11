Вече 6, а не 5 г. затвор за биячите на Слави Ангелов

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Шест години и три месеца след жестокия побой над главния редактор на "168 часа" делото приключи на втора инстанция

Шест години и три месеца след жестокия побой над главния редактор на “168 часа” Слави Ангелов делото срещу нападателите му приключи на втора инстанция. В сряда в късния следобед магистратите от Софийския апелативен съд не само признаха братята Георги и Никола Асенови и техния приятел Бисер Митрев за виновни, но и увеличиха присъдите им - от 5 на 6 години затвор.

Побоят над журналиста стана пред дома му вечерта на 17 март 2020 г. в разгара на пандемията. След бруталното нападение животът на Слави Ангелов е спасен от медиците от болница “Царица Йоанна”.

Той е с много тежки наранявания

- счупени крак и нос, травми на очите и на белите дробове, множество наранявания по главата и тялото. Възстановяването му продължава месеци наред.

Братята близнаци Георги и Никола Асенови и Бисер Митрев са задържани на 23 април 2020 г. В края на януари 2025 г., точно четири години след старта на делото срещу тях, беше обявена присъдата на първата инстанция - 5 години затвор.

Делото ще се запомни и с още нещо.

По вина на разследващ полицай изчезнаха важни веществени доказателства

- а именно шапка с козирка и дръжка от врата на автомобил, по които има ДНК на подсъдимите. Те бяха открити след проверка в СДВР на прокуратурата и на Инспектората на МВР - прикрепени по съвсем друго дело. Въпреки опитите да се съботира разследването доказателствата красноречиво сочат вината на тримата подсъдими.

В Софийския апелативен съд делото се разви много експедитивно и приключи в рамките на половин година. Бисер Митрев (вдясно)

Апелативните магистрати Александър Желязков, председател на състава, и членове Атанаска Китипова и Десислав Любомиров, който е докладчик по делото, признаха Асенови и Бисер Митрев за виновни и по обвинението за престъпен сговор. По този текст те бяха оправдани на първата инстанция. За него наказанието им е по три години затвор. За телесните повреди е 5 години затвор, като общата присъда беше увеличена с още една година и така става 6 г. лишаване от свобода.

В своята пледоария прокурорът от Софийската апелативна прокуратура Нина Янева настоя присъдата на първата инстанция за участие в ОПГ да бъде отменена в своята оправдателна част и потвърдена в осъдителната. Тя посочи, че

е установена категорично връзката на тримата с

престъплението, както и аргументацията, която ги е движила.

В правото си на последна дума Георги и Никола Асенови и Бисер Митрев бяха лаконични, като само обявиха, че се присъединяват към казаното от защитниците им.

Повече от час продължи пледоарията на адвокат Надежда Ковачева, която е повереник на Слави Ангелов. Тя изтъкна, че има неопровержими доказателства срещу подсъдимите. Адвокат Ковачева подчерта, че нападението е планирано, като за това говори и фактът, че се случва в ден вторник, когато се предава за печат “168 часа” и главният редактор се прибира по-късно в дома си.

Друг важен момент е, че за престъплението предварително е закупен автомобил “Опел Астра”, който на 3 април 2020 г. Митрев иска да върне на собственика срещу почерпка. Собственикът сам се явява в полицията да свидетелства. Колата освен това има “Гражданска отговорност” на името на Бисер Митрев.

Автомобилът, ползван от Никола Асенов, пък е заснет в района на местопрестъплението. Самият побой е около минута, също заснет от охранителна камера. Георги Асенов

Престъплението е извършено след обявяване на пандемията на 13 март 2020 г. и носенето на маски е било задължително. От свидетелите очевидци и видеозаписа на нападението се установява, че и тримата подсъдими са били с маски, различно спортно облекло и различни шапки.

Подсъдимият Никола Асенов единствен е бил с шапка с козирка. В автомобил “Опел Астра” преди и след престъплението са били Бисер Митрев - водач, и Никола Асенов, пътник на задната лява седалка зад шофьора. При бягството от изоставения автомобил

Никола е забравил шапката си на задната дясна седалка. По нея

има негова ДНК Другата ДНК е на Бисер Митрев по дръжката на шофьорската врата отвътре. По стелка в автомобила има и следи от кръв - с ДНК от Слави Ангелов.

Двамата биячи са носили обвити предварително в светъл найлон твърди продълговати предмети, с които са нанасяли ударите по тялото на Ангелов, който е лежал в безсъзнание на тротоара. Светлият найлон им помагал да се ориентират в тъмното кой къде удря.

Адвокат Ковачева посочи, че след мигновената загуба на съзнание

Слави Ангелов е разбирал, че се задушава и изпитва болка, губи сили от загуба на кръв,

не вижда - зрението му е нарушено. Свидетелите очевидци потвърждават, че главният редактор на “168 часа” се е мъчил, стенел, задушавал се от стичащата се кръв от носа, очите и устата. От крака му е бликала кръв като фонтан. Всичко това говори за особената жестокост на престъплението.

Освен събраните по делото веществени доказателства и експертизи един явен и четирима анонимни свидетели потвърдиха участието на тримата в побоя. Трима от тези свидетели чуват от съседна маса на заведение в автомивка как братя Асенови и Бисер Митрев обсъждат побоя.

В своите пледоарии адвокатите на Асенови и Бисер Митрев - Ина Лулчева и Тервел Георгиев, поискаха тримата да бъдат оправдани, делото да се върне на първата инстанция или подсъдимите да получат по-леки присъди.