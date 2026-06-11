Правосъдният министър убеди ВСС да се ограничи изтичането на данни по дела, до които имат достъп всички адвокати

Правосъдният министър Николай Найденов убеди членовете на Висшия съдебен съвет да се ограничи почти неограничения достъп на адвокатите до всички дела, по които не са процесуални представители. Това става ясно от негов пост във фейсбук.

Ето какво написа той:

Днес поставих пред пленума на ВСС принципни въпроси, свързани с предоставянето на почти неограничен достъп на адвокатите до всички дела, по които не са процесуални представители, в Единния портал за електронно правосъдие. И приканих членовете на съвета към дебат и вземане на решения.

Повдигнах проблемите не за да отричам законово регламентираното право на адвокатите на достъп до дела, още по-малко за да пледирам за такова ограничение. Убеден съм обаче, че когато се създава реален риск за изтичане на лични данни на граждани, и то чрез механизмите на електронното правосъдие, това подронва доверието в правосъдието изобщо. Вярвам също, че в една демократична правова държава различните права съществуват в синхрон и баланс помежду си. Така че правото на достъп до съд и правосъдие да не се „бие" със защитата на личните данни, гарантирана от Общия европейски регламент, известен като GDPR.

Поводите за проведения обстоен дебат, в който се включиха Висшият адвокатски съвет и представители на „Информационно обслужване" АД, бяха множество сигнали, получени в Министерството на правосъдието. В тях се цитираше съобщение на ВАдС, че от 27 май всички адвокати имат достъп през ЕПЕП до всички съдебни дела, в съответствие с чл. 31 от Закона за адвокатурата, с изключение на дела, съдържащи специфична чувствителна информация – процедури по осиновяване, търговски тайни, обезпечения и др. Стигна се и до реакции на политици в социалните мрежи, както и до публикации като „Петьо Еврото вече има достъп до всяко съдебно е-дело като адвокат". Лично аз присъствах на тест, при който се убедих, че пълният достъп до електронното дело и съдържащите се в него документи с незаличени лични данни е възможен. Видими бяха документи, свободни за сваляне.

Радвам се, че бе постигнато съгласие за необходимостта от вземане на мерки. Висшият адвокатски съвет информира, че предстои да приеме изрични правила за достъп до електронни дела.

Пленумът на ВСС прие решение, с което указва на съдилищата незабавно да маркират с отметка „ограничен достъп" определени групи дела, като по част от тях актове няма да се публикуват, а по други ще бъдат достъпни само диспозитивите, без техните мотиви. ВСС освен това указа на съдиите, че по свое усмотрение могат да маркират за ограничен достъп и други дела с чувствителна информация