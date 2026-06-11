С мирно шествие почетоха паметта на 19-годишния младеж, загинал в катастрофа край с. Борово

Ученици, учители и граждани се включиха в мирно шествие в памет на 19-годишния Крум Серафимов от Гоце Делчев, който загина при пътен инцидент край село Борово. Инициативата беше организирана от Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство „Пейо К. Яворов“, чийто възпитаник беше младежът. Участниците изминаха разстоянието от района на КАТ „Пътна полиция“ – Гоце Делчев до мястото на инцидента.

По-рано през деня директорът на гимназията Ангел Живков съобщи, че училището е получило отказ от Областно пътно управление – Благоевград за провеждане на проявата по пътното платно. Публикуваната информация сочи, че мотивът за отказа е свързан със законовата забрана за провеждане на демонстрации в обхвата на автомагистрали, скоростни и автомобилни пътища.

Въпреки отказа и неблагоприятните метеорологични условия, ученици, преподаватели и граждани се събраха пред сградата на КАТ и извървяха участъка, носейки български знамена и плакати с призиви за по-голяма безопасност на пътя, пише БТА. Пристигналите на мястото на катастрофата почетоха паметта на Крум Серафимов с едноминутно мълчание, след което поднесоха цветя и запалиха свещи до електрическия стълб, в който се е ударил автомобилът.

„Този път шествието, организирано от ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“, няма да бъде под съпровода на родопските гайди, както обикновено, а с включени фенерчета, за да призовем отговорните институции към адекватни и отговорни действия спрямо децата си, сънародниците си, спрямо бъдещето си“, написаха от гимназията в публикация в социалните мрежи.

След трагичния инцидент беше организирана и петиция с искане за спешно обследване на кръстовището в района, анализ на настъпилите пътнотранспортни произшествия и предприемане на конкретни мерки за подобряване на безопасността. Според инициаторите на подписката на това място през годините са станали множество катастрофи, включително с фатален изход, което поражда опасения за траен риск за участниците в движението.