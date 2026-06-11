Пиян призова хората да се бият с него в асеновградско село, оказа съпротива на полицаи

Това ще му коства пробация и 120 часа безвъзмезден труд

29-годишен общ работник се напи в асеновградското село Избеглии, съблече се гол до кръста и започна да призовава хората да се бият с него. Бил подаден сигнал и мъжът оказал съпротива на изпратените на мястото полицаи. Въпреки това бил отведен в Районното в Асеновград и задържан първоначално за 24, а след това и за 72 часа.

Това се е случило на 6 юни т. г. и след 3 дни в ареста задържаният признал вината си за непристойното си поведение на публично място и за съпротивата на орган на властта и договорил да бъде наказан с пробация за срок от 1 година. Ще трябва да положи и 120 часа безвъзмезден труд в полза на обществото.

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Асеновград.