Делян Пеевски пред Хакан Фидан: ДПС ще продължи да работи за добросъседството с Турция

Председателят на ДПС и ПГ на ДПС Делян Пеевски се срещна с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан, който е на посещение в София, съобщиха от пресцентъра на ДПС.

На срещата бяха обсъдени взаимоотношенията на добросъседство и сътрудничество между двете страни и икономическите, социалните и културни връзки между народите на България и Турция.

Председателят на ДПС Делян Пеевски подчерта, че ДПС е най-толерантната партия в България и потвърди, че ще продължи да работи за подобряване на добросъседските отношения между България и Турция, в интерес на хората и от двете страни.