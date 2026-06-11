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Делян Пеевски пред Хакан Фидан: ДПС ще продължи да работи за добросъседството с Турция

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Председателят на ДПС и ПГ на ДПС Делян Пеевски се срещна с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан СНИМКА: Пресцентър на ДПС

Председателят на ДПС и ПГ на ДПС Делян Пеевски се срещна с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан, който е на посещение в София, съобщиха от пресцентъра на ДПС. 

На срещата бяха обсъдени взаимоотношенията на добросъседство и сътрудничество между двете страни и икономическите, социалните и културни връзки между народите на България и Турция.

Председателят на ДПС Делян Пеевски подчерта, че ДПС е най-толерантната партия в България и потвърди, че ще продължи да работи за подобряване на добросъседските отношения между България и Турция, в интерес на хората и от двете страни.

Председателят на ДПС и ПГ на ДПС Делян Пеевски се срещна с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан СНИМКА: Пресцентър на ДПС

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