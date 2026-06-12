Проф. Георги Рачев: В събота започва затопляне, вторник - сряда с леко смущение

Уикендът ще е хубав, защото няма да вали много в Западна България. На изток и в събота и неделя ще продължи да вали - поразминаха се нещата, защото студеният фронт мина доста северно от България. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев в "Тази сутрин" на Би Ти Ви.

Юни е, лято е, съвсем нормално е - времето остава добро, валежите ще намалеят, от събота започва затопляне. Но днес, ако в София мине 18-19 градуса, ще е постижение.

Студеният фронт остава над Егейско море, в обедните часове може да паднат валежи. Не само при нас е хладно - в събота 20-23 градуса, в Париж - 26 градуса, дори в Атина ще е 27 градуса, което си е хладно за нашите южни съседи. Но още на 16 юни ще започне затопляне - на почти цяла Южна и Западна Европа.

Язовирите в страната са пълни - в "Искър" има около 500 млн. куб. м използваема вода, което означава, че за следващите 3 г. проблеми с водата няма да има за София.

За София в събота започва затопляне, вторник и сряда ще има едно смущение и ще е не толкова топло, но ще е типично нормално лято с 18 градуса сутрин. Пловдив добавя един-два градуса - там ще са летни дни с евентуални тропически нощи, когато минималната температура не пада под 20 градуса.