ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ранените при катастрофата на българска кола с мигр...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23026550 www.24chasa.bg

Жена осъди МВР за 12 хил. лева след фалшив тест за наркотици

2376
Потърпевшата Антоанета Димитрова Кадър: NOVA

Шофьорка от градския транспорт в София осъди МВР за фалшив тест за наркотици, съобщи Нова тв.

"Катастрофирах на път за работа през 2024 г., имаше сняг, казаха, че ще изпратят кола, снимаха мястото и колата и после ми направиха тест за алкохол - излезе отрицателен, казаха, че трябва и за наркотици, аз се съгласих - излезе положителен за метамфетамин", разказва Антоанета Димитрова. 

И допълни: "Пия лекарства за кръвно, аспирин вечерта и обезболяващи".

"Съобщиха ми, че резултатът е отрицателен. 10 хил. лева ми изплати МВР, както и адвокатски хонорар около 2000 лв. Мудно е. Ходих на разпити. Минах на две заседания. Свидетели искаха, общо взето това беше. Чакането беше много", разказва още потърпевшата за това трудно ли е било да осъди полицията.

"Имах 38 години трудов стаж в тази област - шофьор на градския транспорт. 4 месеца бях без книжка", допълва тя. 

Потърпевшата Антоанета Димитрова Кадър: NOVA

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Мария Жекова: Влюбих се в стара родопска къща и реших тук да създавам (подкаст)