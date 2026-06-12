Жена осъди МВР за 12 хил. лева след фалшив тест за наркотици

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шофьорка от градския транспорт в София осъди МВР за фалшив тест за наркотици, съобщи Нова тв.

"Катастрофирах на път за работа през 2024 г., имаше сняг, казаха, че ще изпратят кола, снимаха мястото и колата и после ми направиха тест за алкохол - излезе отрицателен, казаха, че трябва и за наркотици, аз се съгласих - излезе положителен за метамфетамин", разказва Антоанета Димитрова.

И допълни: "Пия лекарства за кръвно, аспирин вечерта и обезболяващи".

"Съобщиха ми, че резултатът е отрицателен. 10 хил. лева ми изплати МВР, както и адвокатски хонорар около 2000 лв. Мудно е. Ходих на разпити. Минах на две заседания. Свидетели искаха, общо взето това беше. Чакането беше много", разказва още потърпевшата за това трудно ли е било да осъди полицията.

"Имах 38 години трудов стаж в тази област - шофьор на градския транспорт. 4 месеца бях без книжка", допълва тя.