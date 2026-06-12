67 пожара потушени през изминалото денонощие

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Потушени са 67 пожара през изминалото денонощие. Пострадал е един човек, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР на сайта на ведомството. Информацията е към 6 ч тази сутрин.

Вчера в 6,03 ч е получен сигнал за пожар в къща в с. Буковлък. Пострадала е трудноподвижна жена на 74 години, с изгаряния по крайниците и вдишване на газ.

За времето от 0 до 24 часа на 11 юни пожарните екипи са реагирали на 126 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 21 пожара, от които девет - в жилищни сгради, един - в промишлена сграда, три - в спомагателни, временни или паянтови постройки, четири - в транспортни средства. Без нанесени материални щети са възникнали 46 пожара, от които 18 - в сухи треви, горска постеля и храсти, и 24 - в отпадъци.

Извършени са 51 спасителни дейности и помощни операции, от които пет при катастрофи в транспортни средства.

Регистрирани са осем лъжливи повиквания.