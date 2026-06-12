1500 лв доходи декларирал обвиненият за катастрофата на "Челопешко шосе", за да живее в социално жилище

"1550 лв са декларирали доходи, за да кандидатстват за това жилище, реално по документи те отговарят на изискванията", коментира пред Нова тв кметицата на Кремиковци Лилия Донкова във връзка с това, че Васил Филипов - един от обвиняемите за трагичната катастрофа на "Челопешко шосе", е живял в социално жилище въпреки луксозния живот, който показно представя онлайн.

"Видяхме, че са купили на едно от децата си апартамент, затова внесохме дело, но те обжалваха а съда отмени решението ни", обясни тя и допълни, че "това не е първия случай".

А конкретно дали общината е имала сигнали, свързани с групата "Калашниците", Донкова посочи, че "за едно незаконно строителство имаме случай - беседка, построена на общинска собственост".

И допълни: "Съмненията наистина са, че се занимават с нелегална дейност, но полицията трябва да каже".