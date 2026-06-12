Прокуратурата в Бургас ще оспорва решението за Бутамята, ако общинският съвет не го отмени

Окръжната прокуратура в Бургас ще оспори решението за предоставяне под наем на имоти около плаж Бутамята в Синеморец, ако общинският съвет в Царево не го отмени. Това каза прокурор Христо Колев пред БНТ.

Той поясни, че след проверка са установени нарушения по отдаването под наем на 35 декара общински терени, предназначени за временно разполагане на каравани, кемпери и палатки. Според държавното обвинение два от общо четирите имота са частна общинска собственост и не е трябвало да бъдат отдавани под наем по начина, по който е направено това.

„При проверката, извършена от Окръжната прокуратура в Бургас, която продължава и в момента, е установено, че с решение на Общинския съвет в Царево са предоставени под наем четири имота, два от които са частна общинска собственост, а два – публична общинска собственост. Съгласно Закона за общинската собственост Общинският съвет има компетентност да отдава такива имоти само когато са публична общинска собственост. В този смисъл решението за отдаване под наем на двата имота – частна общинска собственост, представлява нарушение на закона", обясни прокурор Колев.

По думите му именно заради това прокуратурата е предприела незабавни действия.

„Окръжната прокуратура е предприела незабавни мерки за преустановяване на това нарушение. Прокурорът, извършил проверката, е направил предложение до председателя на Общинския съвет в Царево да бъдат предприети действия по възобновяване на производството и отмяна на решението", каза още той.

Прокуратурата е установила и проблеми, свързани с екологичното законодателство. Теренът попада в защитена зона и според обвинението преди приемането на решението е трябвало да бъде поискано становище от Регионалната инспекция по околната среда и водите.

„Теренът попада в защитена зона и е било редно, преди въобще да се вземе подобно решение, да бъде поискано становище от РИОСВ – Бургас. В самото решение на Общинския съвет е описана дейността, за която се отдава теренът – разполагане на кемпери и палатки, което предполага активна човешка дейност в защитена зона от мрежата „Натура 2000", посочи прокурорът.

„Ако не се стигне до решение от самия Общински съвет, Окръжната прокуратура в Бургас ще протестира това решение пред Административния съд в Бургас. По силата на закона със самия протест ще бъде спряно действието му. Съдът ще реши дали сме прави, но ние сме категорични в правната си преценка, тъй като законът не разрешава подобна дейност по този начин", заяви прокурорът.

Проверката по случая продължава.

От Община Царево разпространиха писмена позиция, в която посочват, че решенията на Общинския съвет са били изпратени още през февруари до прокуратурата и до областния управител за контрол по законосъобразност и тогава не са били оспорени. От местната администрация подчертават, че единствено съдът може да се произнесе по тяхната законосъобразност и заявяват, че ще се съобразят с евентуално съдебно решение. По повод критиките защо нарушенията се установяват едва сега, прокурор Колев посочи, че след промените в Конституцията правомощията на прокуратурата в тази сфера са ограничени.