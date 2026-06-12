Димитър Стоянов: България има нужда от втора ескадрила

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Определено България има нужда от втора ескадрила, но за това дали ще се реализира или не, трябва да попитаме вицепремиера Гълъб Донев.

Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов пред БНТ.

Той обясни, че през 2022-3 г. е изпратил писма до Франция, Швеция, САЩ и други страни за самолети втора ръка.

"Втора ръка F16 ни бяха отказани категорично от САЩ, имаше отговор от Франция за "Мираж", които поискаха една солидна сума, впоследствие тези самолети отидоха в Украйна", обясни той.

Министърът заяви, че евтина авиация няма никъде и това е "скъпо удоволствие и скъпа необходимост".

Относно американските самолети на летище "Васил Левски" той каза, че решението на Министерски съвет е до 30 юни.

Той коментира и решението да спре да се предоставя въоръжение от армията за Украйна.

"Ние трябва да поддържаме определена готовност с боеприпаси и техника във въоръжението на българската армия. Това е необходимо за поддържането на бойната готовност. Това е една от причините да спрем помощта за Украйна", каза Стоянов.

На въпрос дали това не поставя страната ни в неизгодна международна позиция, той каза:

"Ако си спомняте преди време Германия отказа да даде ракети, да сте чули тя да е в неизгодна международна позиция? Моите доводи са ясни и конкретни".

"Определено има случай на нещо, което сме дали и не е трябвало, но няма как да го коментирам. Това стана при правителството на сглобката", спомена Стоянов.

Той отново поясни, че въоръжението, което досега е предоставяно на Украйна от българската армия, е дарявано.

"Украйна не е плащала нищо, част от средствата са възстановявани от фонда. Министерството на отбраната никога не е предоставяло въоръжение на Украйна чрез посредник", каза министърът.