Тежка кредитна измама - мними брокери задигнаха от пенсионер 18 хил. евро, оставиха го с 30 хил. кредит

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Тежка кредитна измама - мними борсови агенти задигнаха спестяванията от 18,6 хил. евро на пенсионер, като го оставиха с 88 евро и 30 хил. евро кредит.

"Те ме унищожиха. В банковата сметка останаха 88 евро", коментира пред Нова тв потърпевшият.

И допълва: "Попаднах на платформа, борсова, регистрирах се и след час ми се обадиха - Пламен Маринов".

Въпросният обаче ползва във вайбър снимката на технологичния предприемач Любомир Чолаков.

"И двамата говореха с руски акцент, казаха, че са израснали в Молдова", казва още потърпевшият.

Платформата, на която измаменият е попаднал, се оказала куха. "Преведох 150 евро и чаках печалби. Казаха ми: "Ето, 79 хил. долара сега ще получиш, но трябва да отвориш сметка в друга банка, само трябва да прехвърлиш пари от сметката в новата сметката".

Измамниците казват, че човека трябва да си прехвърли пари между сметките, но IBAN-а е различен - банките обаче не отчитат разминаването в имената.

След това измамниците инсталират приложение на телефона му, като се оказва, че са наблюдавали устройството през цялото време. 18 хил. евро обаче не са достатъчни, а следващата стъпка е кредит.

ГДБОБ обясняват, че става дума за международна схема, а условието било измаменият и измамникът да не са на територията на една и съща страна.