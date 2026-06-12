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Клон падна на детска площадка в Пловдив, изплаши майки с хлапета

24 часа Пловдив онлайн

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Клон се стовари на парк, докато деца играят Снимка: ФБ

Чиста случайност е, че няма пострадали, коментира жена

Голям клон е рухнал в парк "Копривките" в пловдивския район "Западен", в същото време на площадката е имало деца, алармират очевидци.

По думите на една от майките не е имало вятър, който да е съборил дървото.

По чудо при инцидента няма пострадали, но това се дължи на чиста случайност, коментира една от майките с тревога.

"На ул. "Генерал Колев" всичко беше орязано, но в този парк има стари дървета, които очевидно се нуждаят от сериозен оглед. След днешния случай хората са силно притеснени как да водят децата си там", казва майката.

Клон се стовари на парк, докато деца играят Снимка: ФБ

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