Клон падна на детска площадка в Пловдив, изплаши майки с хлапета

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Чиста случайност е, че няма пострадали, коментира жена

Голям клон е рухнал в парк "Копривките" в пловдивския район "Западен", в същото време на площадката е имало деца, алармират очевидци.

По думите на една от майките не е имало вятър, който да е съборил дървото.

По чудо при инцидента няма пострадали, но това се дължи на чиста случайност, коментира една от майките с тревога.

"На ул. "Генерал Колев" всичко беше орязано, но в този парк има стари дървета, които очевидно се нуждаят от сериозен оглед. След днешния случай хората са силно притеснени как да водят децата си там", казва майката.