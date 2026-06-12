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Правилата за зам.-шеф на НЗОК влязоха в днешния дневен ред на депутатите

Павлета Давидова

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Депутатът и зам.-председател на парламентарната група на "Прогресивна България" Слави Василев

Слави Василев от ПБ изчете декларация в подкрепа на традиционното семейство

Избор на подуправител на НЗОК и нови попълнения в постоянните парламентарни комисии - тези въпроси влязоха извънредно в днешния дневен ред на депутатите.

Ден по-рано здравната комисия в НС прие какви да са изискванията и процедурите по избор на нов подуправител на касата, тъй като едно от местата е все още свободно. Отделно настоящият председател Петко Стефановски и заместникът му Момчил Мавров подадоха оставки.

След включването на новите точки Слави Василев от "Прогресивна България" изчете декларация в подкрепа на шествието на традиционното семейство.

"Избираме да застанем зад ценностите на мълчаливото мнозинство от хора, които защитават традиционните ценности и вярата, а не да ги конструират, както е модерно напоследък", каза той. Василев натърти, че според конституцията бракът е между мъж и жена. Призова и за подкрепа на младите и многодетни семейства.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пък изчете декларация, свързана с последните международни посещения у нас. Възмути се от Кириакос Мицотакис, който "ултимативно на наша територия каза, че настоява България да продължи да дава вода на Гърция", а това противоречало на европейските правила. По-големият проблем било поведението на Турция. Турция поставя претенции освен за водата, и за земята на България. И подчерта, че заявката на "хищника на международната сцена" Хакан Фидан. Той обявил, че ако искаме да предоговорим условията за "Боташ", които са неизгодни за България, трябва да разговаряме за изграждането на магистрала "Черно море" и съвместни проекти в енергетиката. Това било притеснително предвид заявките, че магистрали у нас ще се изграждат на концесия.

Костадинов попита какво се случва във външната ни политика. Възмути се и от облеклото на външната ни министърка, която се яви пред Фидан в неподходящо облекло. Г-н Радев, кой ви назначи външния министър, кой ви го нареди, кой външен посланик назначи г-жа Чамова, попита той задочно премиерът. И изрази подозрения, че може да е великобританския, или израелския.

Депутатът и зам.-председател на парламентарната група на "Прогресивна България" Слави Василев

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