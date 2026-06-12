Атанас Запрянов: Установихме няколко договора с недействителни банкови гаранции

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Проверка на Министерството на отбраната е установила фалшиви банкови гаранции по договори в сферата на строителството и инфраструктурата. Това съобщи бившият министър на отбраната Атанас Запрянов пред БНТ.

По думите му случаите са били предадени на компетентните органи още по време на предишното управление.

„При проверка на един от договорите се оказа, че банковата гаранция не е действителна. След това направихме пълен преглед на договорите в строителството и инфраструктурата и установихме, че не става въпрос само за един случай. Сезирали сме ДАНС, Военната прокуратура и Прокуратурата на Република България. По тези случаи вече се водят разследвания", поясни бившият министър.

Според него няма данни служители на Министерството на отбраната да са участвали в схемата.

„Това е незаконна дейност от страна на фирмите, които са сключвали договорите. По никакъв начин не са участвали служители на Министерството на отбраната. Някои от договорите дори са изпълнени, въпреки че банковите гаранции не са били действителни", каза още той.

Запрянов обясни, че случаите са наложили промени в контролните механизми на ведомството.

„Оказа се, че банките юридически не носят отговорност за фалшиви банкови гаранции. Това ни принуди да подобрим вътрешния контрол и координацията с финансовите институции. Вече не разчитаме само на представените документи, а извършваме допълнителни проверки и изискваме потвърждения от банките", заяви Запрянов.

Той коментира и темата за военната помощ за Украйна. Според него България е предоставила значителна част от излишното въоръжение, разрешено от Народното събрание.

„Дадохме голяма част от това, което можехме да предоставим. Решението на Народното събрание позволява да се предоставят само свръхзапаси, излишни имущества или техника и боеприпаси, които не са необходими на Българската армия. Това винаги е ставало при спазване на парламентарните решения", каза той.

По думите му България е получила значителни компенсации за предоставената помощ.

„Става въпрос за стотици милиони левове и над 200 милиона евро по различни механизми за компенсация. Тези средства са използвани за модернизация на въоръжените сили съгласно решенията на Народното събрание", подчерта Запрянов.