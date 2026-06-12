Съдът образува дело срещу решение на РИОСВ за спиране на проект за вятърен парк в Крушари

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Административният съд във Варна образува частично административно дело по жалба на "ЕЕ Лозенец" срещу решение на Регионалната инспекция по околната среда и водите за спиране на административно производство по ОВОС (Оценка на въздействието върху околната среда). Производството е свързано с мащабно инвестиционно предложение за изграждане на вятърен парк "Лозенец" (до 80 вятърни генератора) в община Крушари, поясняват от съда.

В жалбата се твърди, че решението на екоинспекцията за спиране на процедурата е изцяло незаконосъобразно и е постановено в нарушение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

От съдебната институция обясняват още, че производството пред РИОСВ – Варна е спряно заради друго дело в Административен съд – Добрич, където инвеститорът обжалва отмяната на разрешението за проектиране на вятърния парк от страна на Община Крушари.

С разпореждане съдът оставя жалбата без движение за отстраняване на формални технически нередности.