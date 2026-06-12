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Военни ще демонстрират уменията си на летище "Чешнегирово"

24 часа Пловдив онлайн

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Самолет „Спартан“. Снимката е илюстративна. Снимка: Архив

Ще покажат скокове с принудително отваряне на парашута и такива с ръчно разтваряне след свободно падане

На летище "Чешнегирово" ще се проведе Ден за високопоставени гости, а инициативата е част от  многонационалното учение на Силите за специални операции.

Военнослужещите от участващите страни-партньори ще представят широк спектър от отработените съвместни бойни умения и тактически планове за отговор на неконвенционални и хибридни заплахи в региона.

В учението участват формирования от Специалните сили на България, Румъния и Великобритания, както и специализираните полицейски части на МВР. Те ще покажат парашутни скокове с принудително отваряне на парашута и скокове с ръчно разтваряне след свободно падане.

Самолет „Спартан“. Снимката е илюстративна. Снимка: Архив

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