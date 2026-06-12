Порой блокира автомобили по централен булевард в Русе (Видео)

Движението по булевард "България" в Русе е изключително затруднено заради обилен дъжд тази сутрин.
Пътят е част от международния път към Букурещ.
Множество автомобили са се оказали във воден капан по булеварда заради дъжда, предаде БГНЕС.
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Движението по булевард "България" в Русе е изключително затруднено заради обилен дъжд тази сутрин.
Пътят е част от международния път към Букурещ.
Множество автомобили са се оказали във воден капан по булеварда заради дъжда, предаде БГНЕС.
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