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Разследват за хулиганство шофьор, дрифтил по улиците на Павликени

Дима Максимова

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Бързо производство за хулиганство е започнато в РУ – Павликени. Вчера около 17,30 ч. в Павликени в хода на специализирана полицейска операция е спрян за проверка лек автомобил, чийто водач е извършил хулигански действия при управлението му, нарушаващи обществения ред и застрашаващи живота и здравето на останалите участници в движенето. В хода на проверката е установено, че зад волана е 22-годишен местен жител, неизвестен до момента на полицията. Срещу него е започнато бързо производство.

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