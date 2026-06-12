Бързо производство за хулиганство е започнато в РУ – Павликени. Вчера около 17,30 ч. в Павликени в хода на специализирана полицейска операция е спрян за проверка лек автомобил, чийто водач е извършил хулигански действия при управлението му, нарушаващи обществения ред и застрашаващи живота и здравето на останалите участници в движенето. В хода на проверката е установено, че зад волана е 22-годишен местен жител, неизвестен до момента на полицията. Срещу него е започнато бързо производство.
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23027193 www.24chasa.bg
Разследват за хулиганство шофьор, дрифтил по улиците на Павликени
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