1000 излитания и кацания за 15 ч. - пилот атакува Гинес от Летище Горна Оряховица

Официален опит за поставяне на световен рекорд в леката авиация ще направи на на 13 юни военния пилот и състезател по висш пилотаж Николай Калайджиев.

В събота, когато в Горна Оряховица е разгарът на Празника на горнооряховския суджук, градът ще посрещне многобройни официални гости и за друго уникално събитие. Калайджиев ще атакува Гинес за пореден път на Летище Горна Оряховица, като се се опита да постигне 1000 излитания и кацания с лек самолет в рамките на едва 15 часа.

Николай Калайджиев вече е петкратен световен рекордьор на Международната федерация по въздушни спортове и на Гинес. Официалният опит за нов рекорд на Гинес, който ще се проведе пред специална съдийска комисия, е както спортно предизвикателство, така и демонстрация на абсолютна концентрация, подготовка, воля, дисциплина и професионализъм.

Със съпътстваща програма събитието ще се превърне в истински авиационен празник, който има и друга цел – да насочи вниманието на младите хора към авиацията, технологиите, инженерните науки, безпилотните летателни системи, космическите изследвания, киберсигурността и професиите на бъдещето, казват организаторите.

През целия ден посетителите на аерогарата ще могат да разгледат изложбени и образователни зони, в които ще участват авиационни и дрон компании, образователни институции, технологични организации, иноватори и представители на професии с висока добавена стойност.

В програмата са включени много атрактивни представяния, щандове, посветени на авиационната история и литература, на летателната техника, на развитието на българската авиация, технологиите и образованието.

А за истински празничен дух, през деня са предвидени сценични изяви на млади таланти.

Авиационното събитие се организира под егидата на Община Горна Оряховица, с активното партньорство на Асоциацията на българската авиационна индустрия и с домакинството на Летище Горна Оряховица.

Официалното откриване е в 9 часа, а финалът на програмата за посетители е в 18 часа.



