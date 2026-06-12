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5 дни имат партиите, за да предложат нов подуправител на НЗОК

Павлета Давидова

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Кадър от заседанието на 52-рия парламент Снимка: Румяна Тонева

С пет дни разполагат парламентарните сили, за да номинират кандидат за подуправител на Здравната каса. Това е разписано в правилата, които днес бяха одобрени от народните представители.

В парламента трябва да бъдат подадени както документите за образованието на кандидата, така и декларация за съгласието му да заеме поста. 

След това има проверка за принадлежност към ДС и разузнавателните служби, а след края на всички тези първоначални процедури следва изслушване в ресорната парламентарна здравна комисия. Всеки кандидат за подуправител ще има по 15 мин. за изложение в комисията, а самата номинация ще се мотивира от представител на парламентарните сили в рамките на 2 минути. Отделно е предвидено време за отговори на въпроси. Кандидатите за подуправител ще могат да се представят и отговарят на въпроси в пленарната зала, преди депутатите да гласуват окончателно кого да изпратят в НЗОК.

Правилата минаха единодушно - със 174 "за".

Кадър от заседанието на 52-рия парламент

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Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание