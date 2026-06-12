ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Международният ден на диалога между цивилизациите ...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23027459 www.24chasa.bg

Пишман крадец заседна в багажник на кола в Гълъбово, задържаха го

Ваньо Стоилов

[email protected]

2500

Младеж заседна в багажника на кола в Гълъбово, след като го разбил с цел кражба на вещи. 

Случката се разиграла на 11 юни около 22:27 ч. 32-годишен мъж подал сигнал в районното, че неизвестно лице е проникнало в лек автомобил "Хонда", който е бил паркиран на улица в града, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Стара Загора. 

 На място е изпратен полицейски екип. В багажното отледение на автомобила е открит 18-годишен мъж.

При проведена беседа с него той заявил, че е разбил заключващия механизъм на багажното отделение и е проникнал в автомобила с цел кражба на вещи, но не е могъл да излезе. 18-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание