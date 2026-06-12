Пишман крадец заседна в багажник на кола в Гълъбово, задържаха го

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Младеж заседна в багажника на кола в Гълъбово, след като го разбил с цел кражба на вещи.

Случката се разиграла на 11 юни около 22:27 ч. 32-годишен мъж подал сигнал в районното, че неизвестно лице е проникнало в лек автомобил "Хонда", който е бил паркиран на улица в града, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Стара Загора.

На място е изпратен полицейски екип. В багажното отледение на автомобила е открит 18-годишен мъж.

При проведена беседа с него той заявил, че е разбил заключващия механизъм на багажното отделение и е проникнал в автомобила с цел кражба на вещи, но не е могъл да излезе. 18-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.