Трайчо Трайков: Район "Средец" е лицето на София, но трябва да е и място за добър живот на хората, които го наричат свой дом

Готов е проектът за подземен паркинг под ул. "Гурко"

Като кмет на района не допуснах нито една ценна сграда да бъде унищожена, нито да започнат скандални строителни проекти, както се случва на други места

Чистотата е най-важната тема за хората от района, а е изцяло централизирана дейност - и като договорни отношения, и като контрол

На 14 юни се провеждат частични избори за кмет на столичния район "Средец". Те бяха насрочени след влизането на кмета Трайчо Трайков като министър на енергетиката в служебното правителство на Андрей Гюров. Сега Трайков се кандидатира отново за кмет на район "Средец". Издигнат е за поста от "Демократична България" и "Продължаваме промяната". За първи път той печели местните избори и е избран за кмет на район "Средец" през 2019 г. След това печели втори мандат през 2023 г.

- Кандидатирате се отново за кмет на район "Средец" - каква е вашата визия за развитието на този район и какво чувате най-често от хората по време на срещите си?

- В центъра на София трябва да са налице условия за добър живот на хората, които го наричат свой дом. Само така ще остане жива и автентична част от нашия град и това винаги е бил фокусът на работата ми като кмет.

А по срещите говорим за какво ли не - от съвсем конкретни местни казуси до национална и международна политика. Най-неудобно ми е, обаче, когато става дума за чистотата, тъй като е изключително важна тема, може би най-важната за хората, а е изцяло централизирана функция и като договорни отношения, и като контрол.

- Един от основните проблеми на центъра е паркирането, как може да се разреши?

- Чрез прилагането на доказани, работещи модели - от една страна чрез ограничаване на приходящия и транзитен трафик, и създаване на привлекателни условия за придвижване без автомобили - от друга. Естествено - и с изграждането на паркинги, където това е възможно. Вече сме готови с проектирането на паркинг под ул. "Гурко". Но хората, които живеят в "Средец", не трябва да бъдат оставяни без алтернатива.

- Каква трябва да бъде съдбата на Паметника на Съветската армия и какво да има на негово място?

- Има различни идеи, на мен най-много ми харесва тази за връщане към предвоенния му вид - прекрасен образец на градинското и парково изкуство. Но това трябва да се реши прозрачно и професионално, необходим е и ангажимент от страна на държавата.

- Правомощията на районния кмет не са големи, но какво може да се направи срещу занемарените фасади и полуразрушените стари сгради, лошите тротоари в центъра?

- Много би помогнала възможността за намеса на общината, когато собственикът е недобросъвестен или просто няма финансова възможност. Така ще може да се действа оперативно и в крайна сметка това ще подобри цялостния вид на града ни.

Район "Средец" е сред най-ефективните, що се отнася до изпълнението на програмата за текущи ремонти на инфраструктурата.

Като кмет на района не допуснах нито една сграда паметник на културата да бъде унищожена, нито да започнат скандални строителни проекти, както се случва на други места.

В район "Средец" имаме и най-много одобрени и вече почти изпълнени проекти по програмата за енергийна ефективност на жилищни сгради. Това се дължи на активността на жителите и на доброто методическо съдействие от районната администрация.

Постоянно водя разговори с държавни институции, с различни организации и наши съграждани за общи действия, мерки и кампании за подобряване на жизнената среда в района. По моя инициатива започнахме работа по създаване на "Пакт за центъра".

Е, има и хора, които смятат, че децентрализация означава да се инвестира извън центъра, но той е лицето на града ни и е обща отговорност той да бъде приветлив и чист.