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Съдът във Враца остави в ареста издирван от Австрия за три престъпления

Валери Ведов

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Съдът във Враца остави в ареста издирван от Австрия за три престъпления СНИМКА: Архив

Окръжният съд във Враца постанови задържане под стража за мъж, издирван от Австрия във връзка с разследване на професионална тежка кражба с взлом. В. М. бе обявен за международно издирване с европейска заповед за арест, издадена на 16 април т. г. от прокуратурата в Инсбрук.

Задържаният е издирван заради провеждане на наказателно преследване по съществуващо подозрение за общо три деяния, квалифицирани като престъпления по австрийския наказателен кодекс. В съдебната зала В. М. заяви, че не е съгласен доброволно да бъде предаден на австрийските власти за разследването.

Определението на Врачанския окръжен съд, с което е взета най-тежката мярка за процесуална принуда спрямо В. М. обаче подлежи на незабавно изпълнение с привеждането му в следствения арест към затвора във Враца.

Предстои в съда да бъде образувано, насрочено и разгледано дело по същинското производство по европейската заповед за арест на В. М. за това дали той да бъде предаден на австрийските власти.

Съдът във Враца остави в ареста издирван от Австрия за три престъпления СНИМКА: Архив

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