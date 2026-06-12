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25-годишен в болница след масово сбиване в квартал "Кантона" в Раднево

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Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Мъж на 25 години е в болница в Стара Загора след масово сбиване в квартал „Кантона“ в Раднево, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в Стара Загора. Сигнал за инцидента е получен в четвъртък малко преди 19,30 часа от 52-годишна жена, съобщава БТА.

Към момента е установено, че е възникнал конфликт между няколко души, който прераснал в сбиване. Пострадали още са и двама мъже на 50 и 32 години и 47-годишна жена, които са получили различни наранявания, оказана им е медицинска помощ и са освободени.

Като участващи в сбиването за срок до 24 часа са задържани петима мъже на 32, 50, 55, 28 и 38 години и 47-годишната жена.

По случая е образувано  досъдебно производство.

През февруари  четири жени и петима мъже на възраст между 18 и 46 години участваха в масово сбиване в радневския квартал „Кантона“.

Полиция

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