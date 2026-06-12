Мълния повали дърво в района на автогарата в смолянския квартал "Устово"

Мълния падна тази сутрин в района на автогарата в смолянския квартал "Устово" по време на гръмотевична буря с проливен дъжд, съобщи БТА. Няма пострадали хора, но е поразено дърво в непосредствена близост до обществената тоалетна, а друго е надвиснало опасно.

Пряк очевидец на инцидента е работникът по чистотата към община Смолян Кина Симова. „Подреждах си инструментите и ги прибирах в малкия павилион. В този момент удари мълнията и дървото падна. Ако бях отпред, щях да остана на място“, каза Симова.

От Областната дирекция на МВР в Смолян съобщиха, че след получен сигнал за паднала мълния върху дърво на място са изпратени екипи на полицията и пожарната. Пожарникарите са отстранили поразеното дърво, като са го нарязали и обезопасили района. Вследствие на инцидента е прекъснато и електрозахранването в района на Автогарата.

Заместник-кметът на Община Смолян Мариана Цекова каза, че служител на общината е изпратен на мястото на инцидента. Уведомени са и собствениците на имота – транспортната фирма „Рожен Експрес“.

Гръмотевичната буря премина над Смолян рано тази сутрин, като на места бе придружена от интензивни валежи.