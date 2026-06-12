Агенцията за бежанците е в готовност с изпълнението на изискванията на Пакта за миграцията и убежището на ЕС

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) е в готовност с изпълнението на изискванията на Пакта за миграцията и убежището на ЕС, които влизат в сила от днес, 12 юни. Това заяви председателят на ДАБ при МС Иван Иванов във връзка новите европейски правила, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Пактът за миграцията и убежището въвежда изцяло нова за българската система за убежище гранична процедура, която позволява разглеждане на подадените молби за международна закрила в значително по-кратки срокове и ускорено връщане на самата граница, обясни Иванов.

Пактът бе предложен от ЕК през 2020 г., за да бъдат установени дългосрочни, прагматични и устойчиви решения за управление на миграционните процеси в страните от ЕС и балансирана Обща европейска система за убежище.

Съобразно новите изисквания и в тясна координация с Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA), ДАБ при МС разработи Пътна карта за прилагане на Директивата относно условията за приемане и указания на председателя Иван Иванов за прилагане на регламентите, свързани с процедурите за предоставяне на международна закрила, управлението на убежището и миграцията и стандартите за предоставяне на международна закрила.

В съответствие с новия Регламент „Евродак", съществуващата база данни се трансформира в по-всеобхватна база данни в областта на миграцията и убежището, с която се гарантира ясна идентификация на всяко лице, което влиза на територията на ЕС. Съгласно разпоредбите на регламента се разширява и обхватът на уязвимите групи и се въвежда по-прецизна идентификация на потребностите им.

В изпълнение на новите европейски изисквания, ДАБ при МС работи в тясно сътрудничество с Главна дирекция „Гранична полиция", дирекция „Миграция" на МВР, Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС) и европейските им партньорски служби – „Европол" и „Фронтекс".

В свое комюнике по повод влизането в сила на Пакта, от EUAA посочват, че ще продължат да подпомагат държавите членки при укрепването на капацитета им за прогнозиране и ефективно реагиране при ситуации на непропорционален миграционен натиск и кризи чрез разработване на практически насоки и провеждане на обучения.