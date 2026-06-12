"Кроношпан" са подали молба за разпломбиране на производствената линия за ПДЧ

Ръководството на завод „Кроношпан" е подало молба за разпломбиране на основната производствена линия за плочи от дървесни частици (ПДЧ). Това стана ясно след среща на областния управител Марин Богомилов и директора на РИОСВ -Велико Търново инж. Станислав Станчев. Областният управител Марин Богомилов се поинтересува каква е стратегията за гарантиране на чист въздух за гражданите на Велико Търново, съобразена с европейските стандарти.

„Системата не е работила с месеци, нуждае се от профилактика и затова няма да заработи веднага. Уведомиха ме, че се работи по мащабен инвестиционен проект за над 20 млн.евро като се строят специални биофилтри, предвидена са също инсталация за изгаряне на газовете и 100-метров комин. В момента се извършва оросяване на района на предприятието, за да не се вдига прах", информира инж. Станчев.

Той допълни, че другото предприятие, възможен източник на миризми в Търново - „Мегапорт", вече разполага с две пречистващи съоръжения.

По време на работната среща е дискутирана и темата, свързана с управлението на отпадъците и нерегламентирани сметища в региона.