Борис Бонев: От хубавите думи трябва да преминем към реални действия за пътната безопасност

Много често тази реална реализация е свързана с чисто физически аспект на тези мерки. Дали физическият аспект ще бъде да се поставят нови камери от МВР? Дали физическият аспект ще бъде да се купи необходимата техника, сървъри, операционни системи и каквото друго се сетите, така че най-сетне да се интегрира на едно място процеса по налагането на контрол за различни нарушения и налагането на глоба след това, тъй като в момента те са разпокъсани в няколко институции. Процесът е хартиен, процесът е бавен, процесът е бюрократичен. Така че голямото предизвикателство е как от хубавите думи да минем на реалните действия на терен. Това заяви общинския съветник и председател на групата на „Спаси София" в Столичния общински съвет Борис Бонев пред БНР.

По думите му, освен контрола, решаваща роля има и инфраструктурата. Той даде за пример шведския модел за пътна безопасност.

„Държавата, която първа в света казва, че трябва да се създаде така наречената визия 0 - 0 жертви на пътищата - Швеция, още 1994 г., мотото на цялата й политика за пътна безопасност в цялата държава е, човекът може да сгреши, инфраструктурата не трябва да греши. Това не е случайно, защото много често инфраструктурата, като в това се включва и камери за средна скорост и така нататък, много често инфраструктурата е тази, която предполага по-високи скорости и инциденти и може да предотврати по-високи скорости и инциденти", посочи той.

Бонев отбеляза, че особено в градска среда съществуват редица решения, които физически ограничават възможността за развиване на висока скорост.

„Особено в градска среда, където не се предполага да се движи човек с висока скорост и въпреки това нещо се случва. Но има инфраструктурни мерки, като например шикани, т.е. от кръстовище до кръстовище по малките квартални улици паркирането да се измества. Между две кръстовища да се паркира отляво, после отдясно, после пак отляво, по този начин просто пътя на автомобила, който е в движение е пресечен, не е направо, за да развие висока скорост", обясни той.

Темата за градската среда и транспорта засяга и проектите за пешеходни пространства, бус ленти и велоалеи. Според Бонев предложенията за ул. „Шишман" и реорганизацията на бул. „Патриарх Евтимий" са базирани на експертни анализи и стратегически документи.

„Всяко едно решение, свързано с приоритизация на градския транспорт, дали ще са трамвайни ограничители, дали ще са бус ленти, дали ще са успокоени зони, дали ще са пешеходни пътеки, дали ще са велоалеи, всичко това, което нарушава комфорта на шофиране и ограничава или намалява броя паркоместа или ограничава ленти за движение, независимо от това, че то винаги, винаги е подплатено със солидни статистики, аргументи и експертно мнение, предизвиква недоволство. Има експертно мнение, има статистика, прави се. Трафикът има това свойство да се намества сам по инфраструктурата", каза той.

В заключение Бонев подчерта, че подобряването на градската среда изисква последователни и понякога непопулярни решения.

„Всички искат да станат Виена, ама за да станем Виена, трябват конкретни стъпки", заключи той.