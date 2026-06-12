Отлични резултати на матурите и среден успех 5.12 за учениците от СУ „Николай Катранов"

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За поредна година учениците на свищовското СУ „Николай Катранов" демонстрират отлично представяне на държавните зрелостни изпити.

Средният резултат на изпита по БЕЛ на явилите се 42-ма зрелостници е 75,90 точки или Много добър 5,12, при среден резултат за страната 60 точки или Добър 4,39, отчитат от ръководството.

Отличните оценки на ДЗИ по БЕЛ са 13 на брой, като една от тях е с максимален резултат 6,00. Пълната шестица е на Яница Иванова от 12. б клас. С отлични оценки са още: Александър Андреев, Валя Ангелова, Ванеса Младенова, Даяна Янкова, Иван Спасов, Ирена Българанова, Стефани Величкова, Аделина Гечева, Виктория Петрова, Десислава Асенова, Тонислав Атанасов и Явор Иванов.

Оценките Много добър на матурата по БЕЛ са 22.

Отлични оценки са защитили катрановци и на втората задължителна матура по предмет по избор.

На изпита по английски език с отлични оценки са Валя Ангелова, Виктория Петрова, Светослав Йорданов, Далия Иванова, Даяна Янкова, Явор Иванов и Александър Андреев, на изпита по информационни технологии отлични оценки са защитили Йордан Капелов и Александър Атанасов, а на изпита по немски език – с отлична оценка е Ивен Енислав Петков.

С отлични оценки и на двата изпита са учениците Александър Андреев, Валя Ангелова, Даяна Янкова, Виктория Петрова, Явор Иванов.

С много добри резултати училището е и на третата матура по желание по математика, където са се явили трима ученици.

Учителите, които подготвяха зрелостниците от Випуск 2026 в СУ „Николай Катранов" са: по Галя Вълева по български език и литература, по английски език – Евдокия Маринова, по информационни технологии – Йорданка Илиева и Елена Илиева, по немски език – Лиляна Йорданова и по математика – Велина Атанасова