Превозвачът Петко Ангелов: Пускаме още 33 автобуса по линиите на Пловдив

Чакат се шофьори не само от Индия, но и от Азербайджан

Първо добър транспорт и после ще мислим за цената на билета, категоричен е кметът Костадин Димитров

Допълнителни 25 автобуса, втора употреба, и 8 чисто нови електрически ще бъдат пуснати по линиите на градския транспорт на Пловдив. Това съобщи превозвачът Петко Ангелов, чийто консорциум ще обслужва 29-те маршрута в следващите 10 години.

Предстои подписването на договора и кметът Костадин Димитров подчерта, че в него има строги санкции за неспазване на разписанията, неработещи климатици и др. "Имаме нужда от нови шофьори, защото средната им възраст сега е над 60 години. При нас вече работят петима индийци, чакаме и от Азербайджан, но процедурите са дълги и сложни. Иначе им осигуряваме общежития и заплатите им са колкото и на българите, не се възползваме от това, че идват от страни с нисък стандарт", допълни Ангелов. Консорциумът, който ще превозва по градските линии, е пуснал заявка за 150 шофьори от Индия и Азербайджан. От наемането на нови водачи зависи автобуси да се движат по линиите до 23 часа.

"Не съм щастлив от подписването на договора, защото в него има 20 точки "Превозвачът е длъжен..." и за всяко нещо той може да бъде прекратен. Отделно има възможност 30% от линиите да се върнат на общината, когато заработи дружеството "Екобус",каза още Петко Ангелов. Кметът Костадин Димитров добави, че в близките дни ще бъде обявена поръчката за доставка на 20 електрически возила, които ще използва общинската фирма "Екобус".

На въпрос на "24 часа" обмисля ли се вдигане на цената на билета, която не е променяна близо 20 г., Петко Ангелов отговори, че реалната стойност е 1 евро. В момента пловдивчани плащат по 50 цента за пътуване. "Когато имаме услуга като за 1 евро, ще помислим и това трябва да реши Общинският съвет", заяви кметът Костадин Димитров. Той обяви, че 300 табла по спирките вече работят и показват кога идват автобусите, но за абсолютната точност на информацията трябва GPS-ите във возилата да бъдат осъвременени.

Преди години бяха монтирани информационни табла по 350 спирки, но част от тях са унищожени. "Някои са наводнени, други обстрелвани с пистолети и камъни", обясни Кирил Христозов, консултант на общината в модернизирането на транспорта. Работата по електронната информационна система продължава.