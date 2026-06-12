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Близо килограм метамфетамин иззеха при акция в Гълъбник (Снимки)

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Близо килограм метамфетамин иизеха при акция в Гълъбник СНИМКА: ОДМВР – Перник

Близо килограм метамфетамин и над 80 грама марихуана иззеха при акция в Радомирско срещу разпространението на наркотици. По случая е задържан 37-годишен мъж от село Гълъбник, известен на полицията с предишни криминални прояви и осъждания, съобщиха от полицията. 

Акцията е проведена от криминалисти при Районното управление в Радомир със съдействието на служители от сектор „Специални тактически действия" към ОДМВР – Перник.

При проверка на управляван от мъжа автомобил полицаите открили в двигателния отсег плик със суха зелена листна маса с тегло около 55 грама. При направения полеви наркотест веществото реагирало на марихуана.

В резултат на последвалите оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия в имот, обитаван от задържания в село Гълъбник, били намерени още наркотични вещества. Оттам са иззети над 26 грама марихуана и пресовка от бяло кристално вещество с тегло около един килограм, реагирало при тест на метамфетамин.

По време на претърсването служителите на реда са открили и електронна везна, както и множество полиетиленови пликчета, използвани за разфасоване и разпространение на наркотични вещества.

Според полицията количеството на иззетия метамфетамин представлява значителен удар срещу незаконния наркотрафик и разпространението на дрога в региона.

37-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс. Разследването продължава под наблюдението на прокуратурата. 

Близо килограм метамфетамин иизеха при акция в Гълъбник СНИМКА: ОДМВР – Перник.
Близо килограм метамфетамин иизеха при акция в Гълъбник СНИМКА: ОДМВР – Перник.

Близо килограм метамфетамин иизеха при акция в Гълъбник СНИМКА: ОДМВР – Перник
Близо килограм метамфетамин иизеха при акция в Гълъбник СНИМКА: ОДМВР – Перник.
Близо килограм метамфетамин иизеха при акция в Гълъбник СНИМКА: ОДМВР – Перник.
Близо килограм метамфетамин иизеха при акция в Гълъбник СНИМКА: ОДМВР – Перник
Близо килограм метамфетамин иизеха при акция в Гълъбник СНИМКА: ОДМВР – Перник.
Близо килограм метамфетамин иизеха при акция в Гълъбник СНИМКА: ОДМВР – Перник.
Близо килограм метамфетамин иизеха при акция в Гълъбник СНИМКА: ОДМВР – Перник
Близо килограм метамфетамин иизеха при акция в Гълъбник СНИМКА: ОДМВР – Перник.
Близо килограм метамфетамин иизеха при акция в Гълъбник СНИМКА: ОДМВР – Перник.

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