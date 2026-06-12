Синдикатите са против отделянето на „Мини Марица-изток“ и „ТЕЦ Марица Изток 2“ от БЕХ

Остро осъждаме решението на Министерския съвет за отделяне на „Мини Марица-изток" ЕАД и „ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД от структурата на Българския енергиен холдинг (БЕХ). Това се посочва в обща позиция на Синдикалната миньорска федерация (СМФ) „Подкрепа" и Федерацията на независимите синдикати на миньорите (ФНСМ) към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). Двете организации посочват, че са „в готовност да предприемем всички законови действия". Позицията е адресирана до министъра на икономиката и е публикувана на сайта на КТ „Подкрепа".

В сряда министърът на енергетиката Ива Петрова съобщи за отделянето на двете дружества от БЕХ. По думите й това се предвижда в изпълнение на етап 93 от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Синдикалните организации в сектора обаче определят изказването на министъра като „неправомерно". Има решение на 51-вото Народно събрание от 19 март 2026 г., в което се казва, че се забранява на министъра на енергетика да предприема действия по промяна на холдинговата и капиталова структура на „БЕХ" ЕАД, посочват федерациите. Те обясняват, че това означава забрана за отделяне, разделяне или вливане, продажба на дялови или акции и апортни вноски и други разпоредителни форми. СМФ и ФНСМ отбелязват, че Петрова е била зам.-министър на енергетиката, когато е било взето това решение в 51-вия парламент, пише БТА.

„Също така казахте и се пише в социалните медии, че това е било съгласувано със синдикатите, което е невярно", се посочва още в позицията на двете организации. Те казват също, че министърът не е присъствала на среща на Браншовия съвет за тристранно сътрудничество по „Въгледобив, енергоресурси и минно строителство" в края на май.

Министър Ива Петрова назначи в края на май нов състав на Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг.