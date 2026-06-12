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37 досъдебни производства за срязани гуми са образувани в Дупница

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За нарязаните гуми са задържани 40-годишен, живеещ в района и 20-годишен негов приятел от Пловдив. Снимка: Pixabay

Тридесет и седем досъдебни производства за срязани гуми са образувани в полицейското управление в Дупница, съобщиха от полицията.

Вчера сутринта в РУ-Дупница са постъпили множество сигнали за срязани гуми на автомобили, паркирани на ул. „Хр. Смирненски", „Родопи", „Екзарх Йосиф", „Пазарна", „Ген. Вазов", „Скопие", „Св. Иван Рилски".

При издирвателните мероприятия извършителите на деянието са установени и задържани, информираха днес от полицията. Единият е 40-годишен, живеещ в района, другият е 20-годишен негов приятел от Пловдив, пише БТА.

Местният жител е известен с различни противозаконни деяния и е осъждан, посочиха от Областната дирекция на МВР.

По случаите са образувани 37 досъдебни производства в РУ-Дупница, а работата продължава под надзора на прокуратурата.

За нарязаните гуми са задържани 40-годишен, живеещ в района и 20-годишен негов приятел от Пловдив. Снимка: Pixabay

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