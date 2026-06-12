Радев: Турция иска предоговаряне на "Боташ", за да задълбочим енергийното си сътрудничество

Енергийното сътрудничество да се разшири не само в газовата сфера, а да включва и увеличаване на пропускателната способност на КПП-та, ЖП връзка, шосейни и дигитални връзки, пренос на електрическа енергия, коментирали премиерът и турският външен министър Хакан Фидан вчера

Радев се срещнал с Георги Кандев, преди той да подаде оставка

Изложи само и единствено лични мотиви, в никакъв случай служебни. Сподели, че е изключително доволен от своята работа в МВР и от отношенията си с министър Демерджиев, заяви премиерът

Разговаряхме (с външния министър на Турция Хакан Фидан - б.р.) по широк спектър въпроси от нашето двустранно сътрудничество, за стратегическата роля на България и Турция, особено за енергийните доставки, тяхната диверсификация и сигурност за средна и източна Европа.

Това каза в Народното събрание премиерът Румен Радев след участието си в редовния парламентарен контрол. Той потвърди, че предоговарянето на договора с турската газова компания "Боташ" също е било част от разговора, поради "повишеното търсене на сигурност, диверсификация и възможностите на нашето географско положение и енергийните ни системи".

"Боташ" е част от всички тези инициативи", обясни премиерът.

"Турската страна иска да предоговаря, защото иска да задълбочим енергийното си сътрудничество не само в газовата сфера, но в преноса на електрическа енергия. Има също така транспортни коридори, нови ЖП коридори, които планираме. Турската страна има интерес транспортният поток през нашата страна да се увеличи, а ние имаме същия интерес, така че ще работим в това направление. Говорим дори за втора ЖП линия от Одрин към Хамзабейли, Лесово и Ямбол, което има голямо значение за повишаване на транспортния капацитет от Близкия и Далечния изток към нас", заяви Радев.

"Работят и експертни групи от двете страни, но докато не приключат работа, няма как да дадем конкретни резултати. Тук, както ви казах, не става въпрос само за споразумението с "Боташ". Става въпрос за увеличаване на пропускателната способност на КПП-та, на ЖП връзка, шосейни и дигитални връзки, на пренос на електрическа енергия, защото през Турция се очертават няколко зелени енергийни коридора, и те трябва да минат през България и да се възползваме от тях", каза още той.

"Ние дадохме достатъчно време на американската страна да планира своите действия, да потърси нова локация. Навсякъде в Европа, където имат такова базиране, което подпомага бойните действия в Иран, такива военни самолети са на военни летища, не на граждански. Отговорили сме на нотата на американската страна, която поиска по-дълъг период за оставане, ние сме дали съгласие до края на този месец", каза Радев за оставането на американските военни самолети-цистерни на летище "Васил Левски" в София.

"Ние даваме тези възможности - и "Безмер", и "Граф Игнатиево", и призоваваме американската страна да мисли в това направление, но там засега има по-ограничен капацитет и възможности", обясни той защо самолетите не са били преместени на някое от военните ни летища, както бе предложил преди месеци бившият министър на отбраната Атанас Запрянов.

Премиерът Радев коментира и оставката на доскорошния главен секретар на МВР Георги Кандев. Преди Кандев да публикува поста си във фейсбук, с който обяви оставката си, бил на среща при премиера. За поста Радев разбрал след срещата.

"Не стана ясно. Веднага, след като разбрах, че той иска да бъде освободен от редиците на МВР, го поканих при мен. Изложи само и единствено лични мотиви, в никакъв случай служебни. Напротив, сподели, че е изключително доволен от своята работа в МВР и от своите отношения с министъра Иван Демерджиев. Затова, за мен, постът, който последва (във фейсбук, с който Кандев обяви, че се оттегля от поста - б.р.), е изненада", заяви Радев. И допълни, че в момента правителството обмисля "всички варианти" за нов главен секретар на министерството.

За промените в съдебната система, Радев обясни, че на този етап "изобщо не говорим за преговори", а да се приемат промените в Закона за съдебната власт "възможно най-бързо".

"Разбира се, той трябва да бъде добре обмислен, защото това е един изключително важен закон. Едва, след като бъде приет, парламентът ще разгледа правилата и критериите, по които ще се избират новите членове на Висшия съдебен съвет. Нашето желание е това да стане възможно най-бързо, за да имаме възможността новия ВСС да избере главен прокурор", обясни той.

"В момента се преглеждат всички обстоятелства по този случай (с Олег Невзоров, собственикът на КУБ - фирмата, отговорна за незаконното строителство в местността "Баба Алино" - б.р.), но е факт, че когато той бе изгонен от България принудителна административна мярка преди 1 година, през юли, след няма и 10 дни временният председател на ДАНС (тогава Деньо Денев - б.р.) си отмени собствената заповед и той беше върнат", каза още Радев.

"Нямам афинитет към модата, повярвайте ми", коментира той вчерашния тоалет на външната министърка Велислава Петрова, който предизвика бурни коментари на недоволство в социалните мрежи след срещата ѝ с турския й колега Хакан Фидан.