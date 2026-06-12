Откриха попфолк изпълнителя Никсън мъртъв в дома му

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Едва на 43 години почина изпълнителят Никола Праматаров (Никсън). Това съобщи във фейсбук майка му Каролина Праматарова.

"Днес светът ми угасна. Моят обичан, първороден син, си отиде твърде рано, оставяйки след себе си огромна празнота, която нищо не може да запълни! Дано БОГ ти отреди най-доброто място, детето ми!!! Завинаги оставаш в сърцето ми!", пише тя.

Според първоначалните данни Никола Праматаров е бил намерен безжизнен в дома си. Няма официално потвърдена информация за причините, довели до смъртта му, съобщава Нова тв.