Новите електробуси в Пазарджик тръгват в понеделник

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На 15 юни (понеделник) от 10:30 часа официално ще бъдат въведени в експлоатация новите електрически автобуси, доставени по проекта „Изпълнение на мерки за подобряване на устойчивата градска мобилност", реализиран от Община Пазарджик в партньорство с Община Пещера и транспортна компания „ХебърБус" АД. Проектът се финансира със средства от Европейския съюз чрез Националния план за възстановяване и устойчивост.

С шестте нови електробуса ще бъдат обслужвани близо 90% от линиите на градския транспорт в Пазарджик. Превозните средства ще се движат по най-натоварените маршрути – линии № 2, 2А, 10 и 13.

Автобусите са нископодови, с капацитет до 77 пътници, от които 27 седящи места, и осигуряват удобен достъп за хора с намалена подвижност.

За гарантиране на надеждната експлоатация на новия автопарк са изградени шест станции за бавно зареждане и една бързозарядна станция.

Всички служители, ангажирани с експлоатацията и поддръжката на електробусите – водачи, техници и сервизни специалисти, преминаха специализирано обучение в производствената база на чешкия производител SOR.

С въвеждането на новите електробуси градският транспорт в Пазарджик ще стане по-екологичен, по-тих и по-ефективен. По повод първия ден от експлоатацията на новите превозни средства транспортна компания „ХебърБус" АД предоставя на жителите и гостите на града възможност за безплатно пътуване.

В часовите интервали от 10:00 до 13:00 часа и от 17:00 до 20:00 часа всички пътници ще могат да използват услугите на градския транспорт безплатно.