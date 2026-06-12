Йотова към кандидатите за ЦИК: Най-важната ви задача е да върнете доверието в изборния процес (На живо)

"Днес от вас зависи как ще подберете и най-добрите експерти, за да участват на всички нива в избирателни процес. От вас зависи и доколко институциите у нас ще се ползват с легитимност",каза държавният глава. Най-важната задача според нея е да се върне доверието в изборния процес".

С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към кандидатите кандидатите за членове на новата централна избирателна комисия. Днес е изслушването им за позициите в ЦИК.

За първи път освен кандидатите в залата са и представители на Обществения съвет към ЦИК. Президентът Илияна Йотова подчерта, че тяхното мнение е изключително важно и ценно.

От "Прогресивна България" предлагат проф. Георги Хорозов за председател.

Румен Радев връща на терен бившата вицепремиерка в кабинета "Орешарски" Зинаида Златанова. От май 2013 г. до август 2014 г. тя бе и министър на правосъдието, преди това оглавяваше представителството на ЕК у нас.

В квотата на ПБ е и Десислава Абрашева, главен експерт в КФН. През 2021 г. юристката бе кандидат за депутат от ГЕРБ, преди това бе експерт към Цецка Цачева като председател на парламента, а когато стана правосъден министър, оглави кабинета ѝ.

Двама пловдивчани, "изборджии" от години, предлага още ПБ - експерта по киберсигурност Йордан Василев и Иван Кърчев, който завършва докторантура за изборната администрация в България. С опит са и другите две попълнения, привлечени от БСП - Лазарина Бонева и Стоянка Балова.

От всички 15 имена само две са с опит в ЦИК, и двамата от ГЕРБ - Георги Баханов и Йорданка Ганчева, която е номинирана за секретар. Новото им попълнение е бившата шефка на правната комисия в няколко парламента Анна Александрова.

ДПС предложиха Исмаил Осман за зам.-председател, а Цветан Енчев за член. И двамата са бивши депутати, каквато е и номинацията на "Възраждане" маргарита Махаева.

ПП и ДБ имаха шанс за зам.-председател, но не избраха такъв като протест, че получават само 2 квоти в ЦИК. Те изпращат в комисията Вяра Тодева и Алина Добрева.

Документите на кандидатите са прегледани от специална комисия. Всичко е наред, каза държавният глава. Новата комисия ще бъде назначена на 23 юни - за да довърши сегашния състав частичните избори, които текат в момента.

Още в началото Йотова благодари на присъстващите за проявените кураж, смелост и отговорност за това да са кандидатури.

"Последните 5 г. бяха много трудни. И преди да започнем съществената работа, искам да поздравя всички досегашни членове на ЦИК за тяхната работа. За първи път в новата ни история от тях бяха проведени 11 избора, като не броим частичните, които са почти всеки месец. Проблематиката, с която се справиха, е изключително широко ветрило", обясни Йотова.

Изслушването започна с припомняне на професионалните биографии на кандидатите като първи бе Христозов.

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