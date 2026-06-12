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Задържаха и взеха колата на 18-годишен, дрифтил дрогиран в Монтана

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Задържаният да прави дрифтове 18-годишният младеж е седнал зад волана под въздействие на амфетамин.

Младеж на 18 години е задържан, а колата му „БМВ 325Д" е иззета, след като бил установен да шофира и прави дрифтове дрогиран, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Към 1:50 часа тази нощ на телефон 112 бил подаден сигнал, че по централната улица в Монтана се правят дрифтове с автомобили. Пристигналият на място екип установил описаната в сигнала кола и направил проверка на шофьора. С техническо средство било доказано, че е 18-годишният младеж е седнал зад волана под въздействие на наркотично вещество амфетамин. Водачът е задържан, съставен му е акт и два фиша за нарушения на Закона за движение по пътищата. Колата, която е негова собственост, е иззета.

По случая е образувано досъдебно производство.

Задържаният да прави дрифтове 18-годишният младеж е седнал зад волана под въздействие на амфетамин.

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