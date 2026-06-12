Задържаха двама с дрога в Лом

Водач на мотоциклет е задържан за шофиране след употреба на наркотични вещества в град Лом. От жилището му са иззети 25,24 грама суха зелена маса канабис, 4,72 грама амфетамин под формата на „чай за пушене" и електронни везни.

На 11.06.2026 г. около 12,10 ч. на ул. "Бозвели" в крайдунавския град служители от група „Териториална полиция" от Районно управление – Лом спрели за проверка мотоциклет "Сузуки", управляван от 36-годишен водач от град Лом. При направената проба на водача с дръг тест е отчетена употреба на амфетамин и канабис. По случая е извършен оглед и образувано бързо производство чл. 343б, ал. 3 от НК. На нарушителя е съставен акт по ЗДвП. В хода на работата е проверен сигнал, че мъжът притежава наркотични вещества в дома си. При извършеното претърсване на жилището му в град Лом в помещение, обособено като гараж, са иззети плик с 25,24 грама суха зелена маса канабис и плик, съдържащ 4,72 грама суха зелена листна маса, която при направения полеви тест реагира на амфетамин – така нар. „чай за пушене". В помещението са открити и иззети още 2 електронни везни, електрическа машина за вакуумиране на полиетиленови пликове и празни пликове за вакуумиране. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК. На 36-годишния е наложено задържане до 24 часа по Закона за МВР.

Цигара, съдържаща марихуана с тегло от 1 грам, е иззета от 25-годишен жител на град Монтана.

На 11.06.2026 г. в хода на полицейска акция за противодействие на конвенционалната престъпност в района на учебно заведение в град Монтана е спрян за проверка 25-годишен местен жител. Той предал на служителите саморъчно свита цигара, съдържаща марихуана с тегло 1 грам. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал. 3 от НК. Същият ден 18-годишен водач на лек автомобил е задържан за управление след употреба на наркотични вещества в град Монтана. Лекият автомобил е иззет от органите на МВР.

На 12-ти юни 2026 г. около 01,05 ч. на ЕЕН - 112 е получен сигнал за дрифтиращ автомобил по бул. „Трети март"в град Монтана. При извършения обход на булеварда на кръстовището с ул. "Опълченска", пред хипермаркет е установен по описанието и спрян за проверка лек автомобил "БМВ 325Д", с монтанска регистрация, управляван от 18-годишния му собственик. В автомобила пътували още трима пътници, 20 г., 18 г. и 16 г. На водача е направена проба за употреба на алкохол с техническо средство, като резултатът е отрицателен. При последвалата проверка за употреба на наркотични вещества с техническо средство дръг тест е отчетена положителна проба за амфетамин. Съставени са му акт и фишове за нарушения по Закона за движение по пътищата. Извършен е оглед на местопроизшествието, като лекият автомобил е иззет и оставен на съхранение в база на ОДМВР-Монтана. Водачът на БМВ-то е задържан по Закона за МВР в арестно помещение на РУ Монтана. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 343б, ал. 3 от НК.