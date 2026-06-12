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Обвиниха двама за нарязването на десетки автомобилни гуми в Дупница

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Обвиниха двама за нарязването на десетки автомобилни гуми в ДупницаСнимка: Pixabay

Двама мъже са привлечени като обвиняеми за противозаконно повреждане на гуми на множество автомобили в Дупница, съобщиха от Районна прокуратура – Кюстендил.

Според събраните до момента доказателства, през нощта срещу 11 юни 2026 г. са били срязани гумите на редица леки и товарни автомобили, паркирани на тротоара пред имот на улица „Родопи" в града. По първоначални данни повредите са нанесени с остър режещ предмет, като на собствениците на превозните средства са причинени значителни имуществени щети.

В хода на разследването са установени двама заподозрени – 40-годишният Л.С. и 20-годишният И.Г. С постановление на прокурор те са привлечени като обвиняеми за престъпление против собствеността, извършено в съучастие и при условията на продължавано престъпление.

Спрямо двамата е наложена мярка за задържане до 72 часа. От прокуратурата съобщиха, че предстои в съда да бъде внесено искане за налагане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража".

Разследването продължава под ръководството на прокуратурата, като се извършват допълнителни действия за изясняване на всички факти и обстоятелства по случая.

Обвиниха двама за нарязването на десетки автомобилни гуми в ДупницаСнимка: Pixabay

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