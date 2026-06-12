Откриха Център за високи постижения във Ветеринарната гимназия на Стара Загора

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Гост на събитието бе министърът на образованието проф. д-р Георги Вълчев

Министърът на образованието проф. д-р Георги Вълчев присъства днес при откриването на Център за високи постижения в Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" в Стара Загора, съобщиха от общиннкия пресцнтър.

Модерният образователен комплекс ще подготвя бъдещи специалисти чрез високотехнологична среда, практически обучения и партньорства с бизнеса и висшите училища

Новият образователен комплекс е изграден по Националния план за възстановяване и устойчивост и превръща гимназията в съвременен център за професионално обучение, иновации и практическа подготовка в направленията "Ветеринарна медицина" и "Хранителни технологии".

Гимназията по ветеринарна медицина е единственото учебно заведение от област Стара Загора, включено в списъка на 28-те професионални гимназии в страната, получили статут на Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение. Списъкът е утвърден със заповед на министъра на образованието и науката.

Училището преминава успешно през комплексна оценка по критерии, свързани със спецификата на професионалното обучение, адаптивността към динамичните промени на пазара на труда, финансовия и организационния капацитет на институцията, както и възможностите за изграждане на партньорства с бизнеса, университети и образователни организации.

Проектът "Изграждане на Център за високи постижения в ПОО към НПГВМ "Иван Павлов", град Стара Загора" е реализиран с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост. Изпълнителна агенция "Програма за образование" предоставя на гимназията средства в размер на 3 416 134,12 лева с ДДС за изпълнение на инвестицията.

Оборудването и обзавеждането са изцяло съобразени със спецификата и нуждите на професионалните направления "Ветеринарна медицина" и "Хранителни технологии".

Извършен е цялостен ремонт и реконструкция на четириетажна сграда и три допълнителни помещения, намиращи се в двора на училището, които вече функционират като модерни обучителни и практически бази.

На първия етаж е изграден "Клиничен блок", включващ регистратура, две учебни зали по "Акушерство, репродукция и изкуствено осеменяване" и "Вътрешни незаразни болести", манипулационна, лаборатория, операционна зала с обособен филтър към нея, груминг зала, стоматология и кабинет за преподаватели.

Вторият етаж е обособен като "Лабораторен блок" с лаборатории по "Микробиология", "Клинична лаборатория" и "Паразитология", прилежащи хранилища и кабинет за учители.

На третия етаж е изграден "Технологичен блок", включващ лаборатория по "Аналитична химия с инструментални методи", лаборатория по "Ветеринарно-санитарна експертиза на продукти от животински произход", технологична кухня, прилежащи хранилища и кабинет за преподаватели.

На четвъртия етаж са създадени три конферентни зали, предназначени за обучения, семинари, срещи и провеждане на мастър класове.

Трите допълнителни помещения извън основната сграда са преобразувани в симулационна зала по "Хирургия и ортопедия", стационар за дребни животни и кабинет по "Образна диагностика".

Чрез реализацията на проекта учениците ще имат достъп до модерна и високотехнологична образователна среда, която съчетава теория, практика и работа с реално оборудване. Центърът ще подпомага подготовката на кадри за регионалния пазар на труда и ще осигурява по-кратък преход от училище към професионална реализация.

Предвижда се и повишаване квалификацията на учители и преподаватели в партньорство с бизнеса, с акцент върху дигитализацията, иновациите и зелените технологии.