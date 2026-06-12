Кметът на община Шумен проф. Христо Христов посрещна днес в сградата на Община Шумен отбора на IX ОУ „Панайот Волов", който спечели шампионската титла в XXV Републиканско състезание на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец". Надпреварата се проведе на 4 и 5 юни в курортен комплекс „Албена", а в нея участваха представителните отбори на всички 28 области в страната.

На срещата присъстваха учениците от шампионския отбор, представители на ръководството на училището, техните ръководители, директорът на РДПБЗН – Шумен комисар Иван Иванов, инструкторът на отбора Даниел Стоянов и представители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Шумен.

Отборът на IX ОУ „Панайот Волов" е сред най-успешните в страната. Младите огнеборци са четирикратни републикански шампиони на България, участвали са в три европейски първенства, на които са завоювали призови места, а в Италия са се класирали на четвърто място сред 60 отбора. Сред отличията им са пет купи от турнира в Свиленград и три купи „Юлиян Манзаров" от Ловеч.

„Няма как град като Шумен да не се гордее с постиженията на младите хора. Вие постигнахте неимоверно голям брой успехи", каза кметът проф. Христо Христов и открои поредната шампионска титла, спечелена в „Албена“.

Той подчерта, че срещата е израз на признателността на Общината към труда и постоянството на младите огнеборци.

„Днес сме ви поканили, за да изразим нашата признателност за всичко, което сте постигнали и правите за популяризирането на града, както и за това, че продължавате и надграждате традицията в огнеборската дейност. По този начин се полагат основите, а един ден пред вас ще има и възможности за професионална реализация", обърна се към учениците проф. Христо Христов.

По време на срещата младите огнеборци разказаха за подготовката си за състезанието, за ежедневните тренировки и за емоциите от спечелването на шампионската титла. Те споделиха, че успехите се постигат с постоянство, дисциплина и системна работа. Учениците отбелязаха още, че подготовката за състезанията не им пречи да постигат отлични резултати и в учебния процес.

Отборът на IX ОУ „Панайот Волов" се представи успешно и в двете състезателни дисциплини, като спечели първо място в дисциплината „400 метра щафетно бягане с препятствия" и трето място в дисциплината „Бойно разгръщане на състезателна пътека", което му донесе първото място в комплексното класиране и шампионската титла.

Треньорът на отбора Слави Димов, който е и учител в училището, посочи, че при подбора на състезателите се обръща внимание на качества като бързина, издръжливост и добра физическа подготовка.

„Основно успехът се дължи на дисциплината", каза Димов и допълни, че най-важното е да се изграждат добри и отговорни млади хора, част от които впоследствие избират професионален път в системата на пожарната безопасност.

Заместник-директорът на училището Даниела Александрова отбеляза, че успехът е резултат от усилията на учениците, които съчетават успешно спорта и учебните си задължения, както и от подкрепата на родителите.

Директорът на РДПБЗН – Шумен комисар Иван Иванов посочи, че четирима бивши състезатели от отбора вече са част от редовете на пожарната. Инструкторът Даниел Стоянов разказа за работата си с учениците и за отговорния път, който са избрали.

Проф. Христо Христов поздрави ръководството на училището и екипа на пожарната за средата, която създават за развитието на децата, за възможностите, които им предоставят да се изявяват и развиват, както и за възпитаването на ценности като родолюбие, отговорност и готовност да помагат на хората.

По време на разговора ръководителите на отбора отправиха предложение за организиране на подготвителен лагер през пролетта. Кметът заяви, че ще подкрепи реализирането на тази инициатива.

В края на срещата проф. Христо Христов връчи на шампионите подаръчни ваучери за спортни стоки от името на Община Шумен и им пожела още много успехи, които да носят престиж на града.

На събитието присъства и инж. Валентин Николов - гл. експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка“.

С поредната си шампионска титла младите огнеборци от IX ОУ „Панайот Волов" затвърдиха традициите на Шумен в движението „Млад огнеборец", донесоха поредна национална титла за града и отново дадоха повод на шуменци да се гордеят със своите деца.