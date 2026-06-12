И в Бургас извадиха дронове срещу гонките (Видео)

Улиците на градовете не са писти, а шофирането не е игра! Полицията е навън и ще бъде там, за да гарантира сигурността и да пресече незаконните състезания и дрифтовете. Над 100 души са проверени в акцията тази нощ в Бургас. Това съобщи във фейсбук министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
"Включиха се дронове, защото участниците са доста изобретателни.
Целта е ясна - да възстановим реда и да покажем, че законите са за всички. Животът е най-ценен и трябва да го пазим.
Водачите, които си позволяват рисково шофиране, трябва да знаят, че са в полезрението на МВР", посочи още той.
В четвъртък Демерджиев обяви мащабни действия срещу опасното шофиране.