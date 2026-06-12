Предложенията от ЦИК - нов изборен кодекс, действащо обучително звено и дълга информационна кампания

Новият състав ще бъде назначен от президента Илияна Йотова на 23 юни

Нов изборен кодекс, действащо обучително звено, по-добра информационна кампания и материална база - това са част от предложенията, които направиха по време на изслушването си кандидатите за членове на ЦИК. Абсолютно всички се обявиха за повече прозрачност и повишаване доверието към изборния процес.

2 часа и 40 мин продължи изслушването на 15-те кандидати, които ще бъдат назначени на 25 юни. От "Прогресивна България" предлагат проф. Георги Хорозов за председател, а членове - Зинаида Златанова, Десислава Абрашева, Йордан Василев, Иван Кърчев, Лазарина Бонева и Стоянка Балова. ГЕРБ залагат на Георги Баханов, Йорданка Ганчева и Анна Александрова, ДПС - на Исмаил Осман и Цветан Енчев, "Възраждане" - на Маргарита Махаева. Вяра Тодева е номинация на ПП, а Алина Добрева на ДБ.

Заявката за нов Изборен кодекс дойде от номинацията на "Прогресивна България" - Стоянка Балова, която ще е редови член. "Изборният кодекс е приет през 2014 г. и е променян нееднократно, това често е непосредствено преди избори и носи опасности", отбеляза Балова. "Изборните правила трябва да са предвидими и постоянни. Мисля, че кодексът вече е остарял и трябва да бъде осъвременен, но не преди поредните избори, а чрез широк дебат", заяви тя.

Йотова се пошегува, че Балова е начертала програма за народните представители.

"Кои сегашни разпоредби на ИК ви пречиха най-много в досегашната работа?". Този въпрос зададе президентът към досегашният член на ЦИК Йорданка Ганчева.

"Законът се прилага такъв, какъвто е", отговори бъдещият секретар на ЦИК. И посочи, че на сайта на комисията са публикувани редица доклади с препоръки към законодателството. "С риск да не се харесам, но ЦИК действа при условия на публичност и прозрачност", настоя тя. Рядко се е случвало да се изключва микрофона на заседания.

Тя напомни, че последният доклад на ЦИК е от 2025 г., там се обръща внимание на видеонаблюдението, машинното гласуване и др. Както и , че ЦИК многократно е искал машините да са вещи със специално значение, критична информационна структура.

Баханов посочи като "голям проблем" избирателната активност. И влезе в първия си сблъсък с бъдещи колеги в ЦИК. "Дано да стигне до законодателния орган - невъзможността към момента за гласуване на български избиратели по адрес, различен от постоянния", започна той като напомни, че сега може да се гласува и по настоящ със заявление. "Парадокс е за български гражданин, който е от Варна, но работи в София, не си е сменил адреса, и не може да гласува в София", започна той, но бе прекъснат от Бонева, която отбеляза, че такъв човек не е спазил Закона за гражданската регистрация. Баханов обаче каза, че хора, които са на почивка не можели да гласуват.

Доскорошната депутатка от ГЕРБ Анна Александрова призна, че очевидно наистина има проблеми и се оправда със сложното постигане на консенсус между много парламентарни формации.

Очевидно се наясно че сте създавали доста проблеми на вашите колеги, вметна Йотова след отговора й президентът.

Държавният глава подчерта, че не иска ЦИК да работи извън закона или да го пренебрегва, а да се видят затрудненията. ИК е най-често променяното законодателство, надяваме се и сегашният състав на НС да поработи по тази тема, добави Йотова.

Йотова попита и за представители на СИК, които "меко казано не са си свършили работата". Каква трябва да е съдбата им при следващи избори, особено ако някои има системни присъди и системни нарушения, поинтересува се тя.

Иван Кърчев каза, че най-ниската изборна администрация изпълнява най-съществената работа, визирайки секционните комисии. "Когато не са подготвени, се стига до тези грешки ( в протоколите - б.р) Според него тези, които са злоупотребили, компетентният орган, който ги назначава, РИК или ОИК, трябва да има правомощия при получаването на своевременна информация за нарушения, да освобождава съответния член на СИК. Това е един от начините да се подобри функционирането на изборната администрация, смята той. И поиска към хората, които "пипат и броят бюлетините" да има повече изисквания.

"Това, което се вижда от камерите, следва да бъде зачитано като доказателство в съда, включително и за престъпления по НК", смята още той.

"Отговорността за подаване на членове на СИК е на партиите, които към този момент са били парламентарно представени. Нагледали сме се на какви ли не житейски ситуации. Замислял съм се дали да не се заложи някакво изискване за образование, защото грешките са факт. Вечер, когато се попълват протоколите, се оказва, че това е трудност, а би следвало да е елементарно... Трябва да се помисли и за създаване на вид постоянна изборна администрация, поне в редиците на партиите", каза бившият депутат от ДПС.

Бъдещият шеф на ЦИК Хорозов отбеляза, че ИК съдържа законови изисквания, които от 2016 г. не са изпълнени, или са, но само частично. ЦИК независимо от бюджета и възможностите си, трябва да направи така, че законът да бъде изпълнен.

А на въпрос за последната промяна в кодекса, която ограничи изборните секции в страни извън ЕС, той отбеляза, че "и лошият закон е закон и ограниченото право на избирателните права на нашите сънародните следва да бъде приложено".

"Единственото адекватно решение на този въпрос е свързано с промяна в ИК, но до тогава правомощията на ЦИК за вота в чужбина са изключително организационни и зависят от колаборация с МВнР и сътвентие структури", лаконичен бе той.

А Йотова остана доволна, че Хорозов е споменал част от мотивите, с които тя оспори измененията, но тогавашното мнозинство преодоля ветото. Надявам се че ще бъде върната старата разпоредба в закона, добави Йотова.

Карчев пък е недоволен от графичното оформяне на изборния протокол.

Осман поиска да се обезпечи финансово обучителното звено - разписано е отдавна, но не е чул да има пари за него. Такива звена трябва да има и в самите РИК и да се работи постоянно, а не само 50 дни преди избори. Според него министърът на финансите трябва да помисли как да се заделят средства и да се назначат обучители. И той поиска по-опростени протоколи, написани "не на висок стил".

Зинаида Златанова смята, че е редно ЦИК и СЕМ да направят работна група или съвещателно-аналитична структура, може би времена, за да не е скъпо, за да се види как е най-добре и честно да се регулират политическите послания онлайн.

Добрева също се надява на добър синхрон със СЕМ по линия на комуникационните канали. Самият мониторинг на медиите дали изпълняват изискванията по закон за предизборни кампании е затруднен, призна тя.

Срещу обявяването на данни от социологически агенции в деня на вота, включително и прикрити, се обяви Балова. Тя отбеляза още, че социалните мрежи не попадат под контрола на ЦИК, а дори и при сигнали, докато се препращат между органите, изборният ден е минал.

Абрашева посочи няколко направления, в които би работила. Започна с акцент върху прозрачността и общественото доверие. И подчерта, че ЦИК трябва да поддържа открит диалог с обществото, медиите и професионалните общности. Според нея Общественият съвет към ЦИК, който е ценен механизъм за партньорство межди изборната администрация и гражданското общество. Повишаване на ефективността и професионалния капацитет на изборната администрация и акцентира на нуждата от по-добрата им подготовка е друг от приоритетите й. Защитата на избирателните права и равнопоставеното участие е друг от акцентите й. Достъпна среда и работа с българите зад граница също бяха част от експозето на Абрашева.

Зинаида Златанова описа подробно свършеното от нея като министър на правосъдието и като шеф на представителството на ЕК у нас. Последните години съм удовлетворена от работата си в гражданския сектор, посочи тя. За настоящата позиция смятам, че гарантирането на честни и свободни избори, които в максимална степен осигуряват представителството на българските граждани е задача колкото тежка толкова и отговорна, може би и най-важната, за да функционира демокрацията", заяви тя.

Иван Кърчев подчерта, че е член на РИК от 2009 г. в Пловдив област на различни постове, дори и зам.-председател. "Считам, че съм натрупал достатъчно професионален опит и съм натрупал достатъчно опит в местната и районната изборна администрация. Този опит би бил полезен за мен и моите колеги в бъдещия състав на комисията. Бил съм избиран и за говорител на РИК и ОИК. Навременната и точна информация, предавана на медиите подпомага правилното осведомяване на хората за изборния процес и неговите проблеми. Проблеми има, но доколкото ни позволява ИК, а защо не и бъдещи промени в него, биха помогнали за бъдещото по-добро действие на изборната администрация", каза той.

Йордан Василев отбеляза, че от 2012 г. насам се занимава с информационна сигурност.

"Мога да допринеса изборният процес да се насочи към все по-общирна дигитализация, без това да изключва човешкия фактор, който да осъществява цялостния контрол, така че да не се допуска изборите да зависят от една компютърна система", каза той. Според него цифровизацията ще подобри качеството на изборния процес, за да не се стига "до това, което се стигна след изборите в предния парламент - след повторно преброяване на изборните книжа, в НС влиза изцяло нова парламентарна група, поради това, че не е отчетен правилно вотът". Това е най-голямото предизвикателство пред новия състав на ЦИК - да направим изборите по-леки. Дано с колегите не ни се налагат толкова много избори в нашия мандат", каза той, а последното му изречение разсмя залата.

Лазарина Бонева се представи освен като юрист и като обучител с опит. "Вярвам в живото обучение и вярвам, че практиката да се обучават членовете на РИК и ОИК онлайн трябва да е на живо, защото недоразуменията и неяснотите, които възникват впоследствие се мултиплицират при обученията в СИК", отбеляза тя.

Като дългогодишен член на РИК и ОИК е разглеждала и сигнали и жалби, и проверявала сгрешени протоколи. "Няма сгрешен протокол и да не мога да намеря как е станала грешката, не разчитам на Информационно обслужване да ми каже къде и какво се е случило", каза тя уверено.

Бонева заяви амбициите си промени в обучителното звено в ЦИК, дори и в методическите указания. "Трябва да сме доста по-прагматични", добави тя.

"Твърдо за съм "за" машинното гласуване и бих работила в такова звено. Това е правилният път и има много какво да се направи", заяви кандидатът за член на ЦИК.

Стоянка Балова също настоя, че трябва да се обърне по-сериозно внимание на обучителното звено - "съдържателно го има, но е изпразнено от съдържание". Тя има идеи за привличане на повече експерти. Няма нищо по-ценно от живия контакт, подкрепи тя колежката си Бонева. Отбеляза и, че трябва да се мисли за професионална изборна администрация и напомни за постоянната подмяна на членове на СИК в последния момент.

Кратката информационна предизборна кампания също се нуждае от промяна, смята преподавателката по реторика.

Йорданка Ганчева, която ще е секретар в новата ЦИК също се спря на повишаване на доверието в комисията. Тя обаче настоя, че трябва да се подобри материалната база. "Аз съм "за" административния капацитет да се развие, "за" обезпечаване и на двата начина на гласуване (на хартия и машина - б.р.) , усъвършенстването им, но ЦИК битува скромно в НС. И към настоящия момент имаме идеи, но пространството и някой път физически трудности не позволяват осъществяването им", каза досегашният член на ЦИК. Тя настоя, че и в момента има процедури и правила, който може да се ползват за основа и подобрение. Иска ЦИК да подобри и взаимодействията си с академичните среди, освен това да засили повече участието си както у нас, така и в международни срещи, формати и конференции на тема избори и ИК. Има с какво да се похвалим, има и какво да научим, отбеляза тя,

Ганчева благодари на досегашните си колеги, отчете и приноса на "малката бутикова администрация" към ЦИК, която работи неуморно. Надявам се, че всички ще работим в посока повишаване доверието на ЦИК, в изборния процес и изборите, каза тя. А Баханов обеща да помага на новите колеги.

Анна Александрова подчерта, че макар да са номинирани от партии следва позицията, която заемат, да е надпартийна. "Ще работя за повишаване на професионалния капацитет на изборната администрация - за обучително звено и целогодишно обучение на СИК. Това е основна задача", каза тя.

Добрева обяви, че доверието от страна на гражданите и защитата на правото на свободен, честен и информиран избор е нейна основна кауза. Видя пресечни точки със заявките на вече изказалите се

Повишаване на доверието в изборния процес и улесняване на упражняването на избирателните права на гражданите са двата й основни приоритета. Тя акцентира и на прозрачността на работата на ЦИК, обяви се срещу спирането на микрофона по време на заседания и повече яснота кога заседанията са закрити. Обеща да работи за максимален диалог с експертите и гражданските организации. "Трябва да има по-улеснен достъп на експерти до заседанията на ЦИК, публикуването на всякакви решения, доклади и жалби да става своевременно по достъпен и проследим начин. Понякога документите са там, на страницата на ЦИК, но е трудно да бъдат достъпени", отбеляза тя. Подобряването на обученията бе част и от нейното изложение.

За опростяване на методическите указания и протоколите се обяви и Добрева, подкрепи и модернизацията в системата. "Изборната администрация на всички нива трябва синхронизирано да има подход за ползване на електронен подпис - ЦИК го ползва, но не навсякъде стандартът е същия за РИК и ОИК", каза тя.

Тодева също се спря на обучението на СИК, както и проблемите, породени от промяната на състава им в последния момент. Като първа задача пред новата централна комисия тя постави създаването на предвиденото от закона обучително звено, както и предвидения публичен регистър на избирателите по действителен и настоящ адрес. Той би ограничил предпоставките за злоупотреби, смята тя. За целта е необходима координация между ЦИК и съответните държавни органи, смята бившата областна управителка на София. Тя поиска и надграждане на звеното за машинното гласуване, както и своевременното публикуване на протоколи от решения на ЦИК онлайн.

Исмаил Осман също акцентира на прозрачността при вземане на решения от ЦИК - мотивите да са по-разбираеми и изчерпателни. Подобряване на комуникацията с гражданите, включително и през социалните медии също бяха акцент от изказването му. И той поиска по-добра работа на обучителното звено към ЦИК.

Цветан Енчев отбеляза, че има опит "както от едната страна на държавната администрация, така и в парламентарната група и активно участие в избори от близо 20 г.". "Мога да съм полезен за повишаване авторитета на ЦИК и изборния процес. Със знанията и уменията, които всички ние сме придобили, ще успеем да повишим доверието, прозрачността, законността, и ще изградим добър колектив, който ще ни даде възможност да се гордеем с работата си", каза бившият депутат от ДПС.

Махаева обяви, че първо ще се запознае с текущите процедури и ще погледне към решенията на ЦИК не като гражданин, който ги чете и понякога оспорва. "Апатията на изборите е един от най-големите врагове на демократичната система. Присъединявам се към това, което се каза за обучителното звено, членовете на СИК в голямата си част нямат достатъчно добра подготовка. Порочна е и практиката на заменки в последния момент", заяви бившата депутатка. Тя видя "доста неточности и неясноти спрямо ИК" в последните методически указания на ЦИК. Затова поиска при изработването на методически указания ЦИК да е много по-внимателна. Обърна внимание и на т.нар. "дийп фейкове" за кандидати за депутати, например, и посочи, че в социалните мрежи някои неща трябва да бъдат отбелязвани като изготвени с изкуствен интелект. Тя настоя и за повече контрол върху политическата реклама. "Трябва изрично да проследим кой финансира кампанията на партия или кандидат, за да са информирани избирателите за кого гласуват и чии интереси се прокарват, подчерта Махаева.