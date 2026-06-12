Военни щурмуваха с хеликоптер противникова база и взривиха вражески коли с дронове в Чешнегирово (Видео, снимки)

В учението се включиха Специалните части на България, Румъния и Великобритания и специализираните полицейски сили към МВР

Военни, излизащи от хеликоптер, и автомобили щурмуваха вражески обект, след което взривиха противников конвой с FPV дронове и извършиха няколко залавяния на превозно средство и неговите пътници на авиобазата в пловдивското село Чешнегирово. Впечатляващите демонстрации бяха част от Тактико-специалното учение с международно участие Stealth Dagger 26. В него се включиха както формирования от Специалните части на България, Румъния и Великобритания, така и специализираните полицейски сили към МВР.

"Целта е да повишим нивото на оперативна съвместимост, както при планирането и провеждането на операциите и ученията, така и по време на тактическите епизоди, когато действаме самостоятелно или във взаимодействие с нашите съюзници", каза началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. По думите му действията продължават следващата седмица в Крумово, след което по морето.

Преди практическата демонстрация бригаден генерал Божидар Бойков, заедно с командирите на тактически групи, изнесоха брифинг, на който разказаха за учението. Всеки сподели детайли от случващото се в рамките на Stealth Dagger 26, което продължава от 1 до 19 юни.

Учението е разделено в три направления. Едната група Специални сили, от състава на Съвместното командване на специалните операции изпълнява задачи зад линията на съприкосновение срещу конвенционален противник - разузнаване и въздействие с дронове. Втората отработва елементи от регионалните съюзни планове, като в нея участват и чуждите военни.

Те са насочени към противодействие на хибридни операции, диверсионни групи на противника, проникнали на наша територия, и оказване подкрепа на съвместния командир. Третата група изпълнява задачи съвместно със специализираните полицейски сили на МВР, като основният фокус е помощ при провеждане на операции за противодействие на терористични групи, освобождаване на заложници и евакуация на български граждани от зони с висок риск.

След като разказаха за учението, военните излязоха навън и започнаха практическите демонстрации. Първо над главите на присъстващите прелетя хеликоптер, от който с въже се спуснаха служещи. Докато те слизаха на покрива на сграда, щурмови тактически автомобили паркираха отпред. Вратата беше взривена, а военните влязоха вътре. След приключване на действията се изтеглиха.

Последва засада на конвой. Три автомобила се движеха един зад друг, дронове атакуваха два от тях, а военните - третия. Последните две демонстрации, в които беше включено и военно куче, показаха как се задържат превозни средства и се арестуват пътуващите в тях. Присъстващите имаха възможност да разгледат военни автомобили, дронове и оръжия.

"Оперативната съвместимост е способността да се действа по ефикасен и ефективен начин за постигане на ефект в национален и в коалиционен мащаб", каза адмирал Ефтимов. По думите му тя има три измерения - човешко, процедурно и технически аспект. "Прилагаме пет инструмента: Стандартизация при придобиването на отбранителните продукти, Подготовка и учения, Поуки от практиката, Тестове и експерименти за въвеждане на нови отбранителни продукти на базата на поуките от практиката и от това, което виждаме в съвременните конфликти и Програми за сътрудничество", заяви началникът на отбраната.

За него ученията са важни, за да може, когато армията има ресурс, военните да бъдат сигурни, че "това, което придобиваме, отговаря на условията днес и ще бъде адекватно и утре".

Демонстрациите бяха част от военно учение. Снимка: Никола Михайлов Stealth Dagger 26 в Чешнегирово Снимка: Никола Михайлов Stealth Dagger 26 в Чешнегирово Снимка: Никола Михайлов Военни и спецполицаи проведоха учение на летище Чешнегирово. Снимка: Никола Михайлов Stealth Dagger 26 в Чешнегирово Снимка: Никола Михайлов