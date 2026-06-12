Пиян шофьор, водач с фалшива книжка и дрогиран зад волана прибраха полицаи в Добричко

Пиян шофьор, водач с фалшива книжка и дрогиран зад волана прибраха полицаи при проверки в Добричко, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 12 юни, около 00:50 часа в град Каварна е спрян за проверка лек автомобил „Шкода", управляван от 69-годишен мъж. При последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 1,80 промила. Задържан е за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.На 11 юни, около 11:10 часа в град Добрич при проверка на лек автомобил „Опел", управляван от 35-годишен мъж, той представя свидетлство за правоуправление, издадено от Кралство Белгия. При извършената експертна справка е установено, че то е неистинско. По случая е образувано досъдебно производство

Пак на 11 юни, около 15:30 часа в град Каварна при проверка на лек автомобил „Ситроен", управляван от 44-годишен мъж, тестът за употреба на наркотични и упойващи вещества отчита положителен резултат за метаамфетамин. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.