Министърът на външните работи разговаря с кмета на канадския град Ниагара Фолс

Министърът на външните работи Велислава Петрова се срещна с Джим Диодати, кмет на град Ниагара Фолс (Канада). Разговорите се състояха в Министерството на външните работи (МВнР). Визитата на Диодати се провежда в навечерието на 60-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между България и Канада, съобщиха от МВнР на сайта си.

Министър Петрова и кметът Диодати изразиха увереност, че това посещение ще допринесе за разширяване на двустранните връзки и по-нататъшно развитие на сътрудничеството между двете страни в редица области от взаимен интерес. Сред тях са търговията и инвестициите, науката и технологиите, иновациите, културата, туризма и контактите между хората.

По време на срещата беше дадена висока оценка за личната ангажираност на кмета Диодати с насърчаването на инициативи на многобройната българска общност в Ниагара Фолс и за неговата последователна подкрепа за популяризирането на българската култура и традиции в Канада. Велислава Петрова и Джим Диодати изтъкнаха приноса на българите в Канада за икономическия, обществения и културния живот на страната и укрепването на двустранните връзки. Българският първи дипломат и кметът на Ниагара Фолс обсъдиха и възможностите за обмен на добри практики в областта на туризма и изграждането на разпознаваем бранд „България" в световен мащаб.

Министър Петрова отбеляза успешния опит на Ниагара Фолс като световноизвестна туристическа дестинация, а от своя страна кметът Диодати подчерта значителния потенциал на страната ни в сферите на туризма предвид големите природни забележителности и богатото културно наследство. Той изрази мнение, че България разполага с уникални предимства и ресурси, които заслужават по-широка международна разпознаваемост и могат да допринесат за утвърждаването ѝ като изключително привлекателна дестинация за туризъм, инвестиции и културен обмен.

Джим Диодати сподели, че благодарение на активната българска общност в Канада емблематичните за страната ни продукти като българската роза и киселото мляко придобиват голяма популярност. Той подари на министър Петрова картина на Ниагарския водопад. С негова подкрепа всяка година по случай Националния празник на България 3 март водопадът се се осветява в цветовете на българския трибагреник, пише БТА.

За 3 март т.г. генералното консулство на България в Торонто организира тържествено издигане на българското знаме в няколко града в Канада, сред които беше и Ниагара Фолс.